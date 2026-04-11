El Apertura femenino 2026 llevará el nombre de Ricardo Insaurralde

La Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú confirmó que el Torneo Apertura 2026 del fútbol femenino llevará el nombre de Ricardo “Duro” Insaurralde, en reconocimiento a su compromiso y extensa trayectoria dentro de la actividad.

La decisión fue comunicada a través de las redes sociales oficiales de la entidad, destacando el constante trabajo de Insaurralde en el desarrollo del fútbol femenino local. Ligado durante años al Club Sarmiento, el “Duro” no solo colaboró con su institución, sino que también fue una pieza clave en el crecimiento y la consolidación de la disciplina en toda la ciudad.

Su aporte ha sido fundamental para generar espacios, impulsar la participación y acompañar el progreso del fútbol femenino, que en los últimos años ha mostrado un marcado crecimiento en Gualeguaychú.

En ese sentido, la Liga también anunció la incorporación de un nuevo equipo para esta temporada. Se trata del Club Regatas, que se sumará a la competencia a partir de este torneo, ampliando la base de instituciones participantes y reforzando el desarrollo del certamen.

De esta manera, el Apertura 2026 no solo rendirá homenaje a una figura clave, sino que además marcará un nuevo paso en la expansión del fútbol femenino en la ciudad.

El torneo llevará el nombre de Ricardo Insaurralde

La actividad comenzará este domingo y la programación de la primera fecha es la siguiente:

CANCHA SARMIENTO.

11:00hs Independiente vs Defensores del Sur.

CANCHA SPORTING.

11:00hs La Vencedora vs Juventud Unida.

CANCHA UNION DEL SUBURBIO.

11:00hs Unión del Suburbio vs Juvenil del Norte.

18:00hs Huracán vs Isleños Independientes.

CANCHA CERRO PORTEÑO.

18:00hs Cerro Porteño vs Regatas.

VIERNES 17 DE ABRIL

CANCHA DEPORTIVO URDINARRAIN.

20:00hs Deportivo Urdinarrain vs Sporting.

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