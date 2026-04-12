Juventud Unida ganó y es el único líder con puntaje ideal

Juventud Unida continúa con paso firme en el torneo Apertura y este fin de semana volvió a demostrarlo al imponerse por 2 a 0 frente a Camioneros, resultado que lo deja como el único equipo con puntaje ideal disputadas dos jornadas.

Los goles del encuentro fueron convertidos por Agustín Benedetti en la primera parte y Agustín Solís en el complemento, en un partido donde el conjunto albiceleste fue total dominador del partido y pudo justificar plenamente la victoria.

Desde el inicio, Juventud intentó adueñarse del trámite apoyado en el trabajo de Aramis Serafini en la mitad de la cancha, buscando profundidad por las bandas con Laureano Doello y Federico López por izquierda, mientras que Alexis Reynoso y Leandro González lo hacían por el sector derecho.

Por su parte, Camioneros se mostró ordenado con un clásico 4-4-2, apostando a la salida rápida de contra con Matías Collaso y Rodrigo Carrizo como principales referencias ofensivas.

El primer golpe llegó a los 29 minutos de la etapa inicial: gran desborde de Solís por derecha, centro al corazón del área y aparición de Benedetti para empujarla y marcar el 1 a 0. A partir de allí, el albiceleste comenzó a inclinar la cancha, aunque le faltaba claridad en los metros finales para ampliar la diferencia.

En el complemento, Juventud salió decidido a liquidar el partido. Avisó primero con un cabezazo de Solís tras un buen centro de Doello que se fue apenas desviado. Pero en la siguiente no falló: tiro de esquina desde la derecha, un desvío en el primer palo y Solís apareció por el medio para marcar el 2 a 0 a los 7 minutos.

Con la ventaja consolidada, el equipo dirigido por Daniel Waldner manejó los tiempos del partido ante un rival que nunca encontró los caminos para inquietar. Los conducidos por Maxi Abrigo carecieron de ideas para romper la sólida defensa local, mientras que Juventud apostó a la contra, aunque sin precisión en la definición.

Fue victoria clara para Juventud Unida, que se sube a lo más alto en soledad y ya piensa en lo que viene: un duro compromiso ante Juventud Urdinarrain en la próxima fecha.

Síntesis:

Cancha: Sporting (Local: Camioneros)

Juez: Brian Páez

Asistentes: Nazareno Ballesteros y Darío Cincunegui

CAMIONEROS

Gustavo Chaparro

Enzo Chaparro, Daniel Carles, Facundo Ferreyra, Leandro Noguita

Sebastián Valli, Elías Ojeda, Julián Antúnez, Miguel De León

Matías Collaso, Rodrigo Carrizo

DT: Maximiliano Abrigo

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Leandro González, Santiago Benítez, Bruno García, Federico López

Alexis Reynoso, Aramis Serafini, Daniel Acosta, Laureano Doello

Agustín Solís, Agustín Benedetti

DT: Daniel Waldner

Goles: Pt: 29’ Agustín Benedetti (JU); St: 7’ Agustín Solís (JU)

Cambios: St: 12’ Yamil Lapalma por Valli (C), 12’ Lucas Gerdaud por De León (C), 19’ Santiago Álvarez por Benedetti (JU), 25’ Jesús Sánchez por Collaso (C), 28’ Gabriel Gasman por Ojeda (C), 32’ Benicio Pighetti por Doello (JU), 40’ Benicio Cioffi por Reynoso (JU)

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