Racing recibe a River, en un partido clave por las primeras posiciones de la Zona B del Torneo Apertura

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, viene de debutar en la Copa Sudamericana con un muy buen triunfo ante Independiente Petrolero de Bolivia en condición de visitante.

En dicho encuentro, la “Academia” jugó en un desastroso nivel y sufrió en varios tramos del partido, pero finalmente aprovechó la buena efectividad que tuvo y se llevó los tres puntos tras imponerse 3-1.

En lo que respecta al Torneo Apertura, Racing marcha sexto en la Zona B después de caer en la última fecha en el “Clásico de Avellaneda” ante Independiente, aunque una victoria podría volver a meterlo en la discusión por las primeras posiciones.

River, por su parte, igualó 1-1 con Blooming de Bolivia, como visitante, en su debut en la Copa Sudamericana.

Este fue el primer partido que no ganó con Eduardo Coudet como director técnico, ya que bajo el mando del “Chacho” habían sumado de a tres en las cuatro presentaciones previas.

En este Torneo Apertura, el “Millonario" marcha segundo en la Zona B con unos destacables 23 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza, que tiene 26.

El último enfrentamiento entre Racing y River también fue en el “Cilindro de Avellaneda”, por los octavos de final del Torneo Apertura, y terminó con un agónico triunfo 3-2 para la “Academia”.

Posibles formaciones:

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Hora: 20. TV: ESPN Premium.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero o Joaquín Freitas; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Fuente: Noticias Argentinas

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