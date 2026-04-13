Empate agónico: Central lo igualó en el final ante Sarmiento

En un partido intenso y con polémicas desde antes del pitazo inicial, Central Entrerriano y Sarmiento igualaron 1 a 1 en el encuentro que bajó el telón de la segunda fecha. Los goles llegaron en el tramo final del segundo tiempo: Alex Chávez puso en ventaja a la “Tromba” a los 37’, mientras que Elías Amarillo selló el empate a los 46’.

La noche comenzó con una situación poco habitual. Antes del inicio, el árbitro Edgardo Teles Triunfo expulsó al entrenador de Sarmiento, Guillermo Salas, debido a que su equipo ingresó al campo de juego a las 21:45, incumpliendo lo acordado en la semana con los delegados sobre la puntualidad, lo que derivó en la sanción disciplinaria.

Ya con la pelota en juego, el desarrollo fue parejo y dinámico. Sarmiento se mostró más claro en la mitad de la cancha, con Marcelo “Chelo” Melgar como eje de conducción, buscando constantemente la velocidad de Yair Izaurralde en ofensiva. Por su parte, el “rojinegro” apostó a las proyecciones de Valentín Corbalán por izquierda, en sociedad con Aryan Benítez y Juan Chonquele.

La primera chance clara fue para la visita: Izaurralde apareció por derecha y sacó un remate que superó a Alex Maneiro, pero el palo le negó la apertura del marcador. Central respondió con una pelota parada ejecutada por Pablo Alza que generó dudas en Gastón Brazuna, aunque Benítez no logró capitalizar el rebote.

El complemento mantuvo la misma tónica, con ritmo sostenido y llegadas repartidas. Sarmiento había logrado convertir a través de Brian Migueles, pero la acción fue invalidada por posición adelantada a instancias del asistente Raúl Roldán.

El gol finalmente llegó a los 37 minutos: tras una pelota en el área que nadie logró despejar, Alex Chávez apareció para empujarla y establecer el 1 a 0 para la visita.

Cuando parecía que Sarmiento se quedaba con los tres puntos, el árbitro adicionó seis minutos y en el primero de ellos llegó el golpe final. Brazuna falló en la salida, la pelota quedó suelta en el área y Elías Amarillo no perdonó, empujándola para decretar el 1 a 1 definitivo.

Así, en un cierre cargado de emociones, Central rescató un punto en el Municipal y Sarmiento se quedó con el sabor amargo de haber tenido el triunfo en sus manos.

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Edgardo Teles Triunfo

Asistentes: Ivo Gauto y Raúl Roldán

CENTRAL ENTRERRIANO

Alex Maneiro

Elías Amarillo, Nicolás Espíndola, Sergio Marín, Valentín Corbalán

Lucas Vera, Sergio Cano, Juan Chonquele, Pablo Alza

Aryan Benítez, Lautaro Weitzel

DT: Ceferino Broggi

SARMIENTO

Gastón Brazuna

Gabriel Bulay, Alex Chavez, Ángel Giménez, Luciano Koch

Marcelo Melgar, Marcos Cubilla, Camilo Borchez, Nicolás Acosta

Yair Izaurralde, Brian Migueles

DT: Guillermo Salas

Goles: St: 37’ Alex Chávez (S), 46’ Elías Amarillo (CE)

Cambios: St: 13’ Gonzalo Irigoyen por Acosta (S), 24’ Silvio Reynoso por Melgar (S), 26’ Exequiel Fiorotto por Weitzel (CE), 26’ Lionel Marchesini por Chonquele (CE), 45’ Matías Rey por Corbalán (CE), 45’ Tobías Braun por Alza (CE), 50’ Marcos Barroso por Fiorotto (CE)

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