Central Entrerriano no afloja: venció a Deportivo Norte y estiró su racha ganadora a siete victorias

Central Entrerriano sigue firme y ratifica su gran momento en la Liga Argentina. En el José María Bértora, el equipo dirigido por Martín Pascal derrotó a Deportivo Norte de Armstrong por 78 a 65 y sumó su séptima victoria consecutiva, consolidándose como uno de los protagonistas del torneo.

El inicio del partido fue todo del rojinegro, que con un parcial de 10 a 2 marcó rápidamente el rumbo. Deportivo Norte reaccionó de la mano de Juan Cruz Scacchi, quien aportó dos triples para acercar a la visita 12 a 8. Sin embargo, Central mantuvo la intensidad, mostró un muy buen juego colectivo y altos porcentajes desde el perímetro para sacar la máxima de 25 a 10 a un minuto del cierre del primer cuarto. Norte logró descontar en el final, pero el parcial quedó en favor del local por 25 a 13.

En el segundo cuarto la visita creció en su rendimiento. Con los aportes de Manuel Alonso y Sebastián Mignani, Deportivo Norte llegó a ponerse a solo dos puntos (29-27), lo que obligó a Martín Pascal a pedir tiempo muerto. Tras la pausa, Central reaccionó, volvió a encontrar fluidez en ataque y, con buenas apariciones de Johu Castillo, se fue al descanso largo arriba por 40 a 31.

Luego del entretiempo, Central volvió a adueñarse del juego. Con el protagonismo de Juan Siboldi y del ecuatoriano Castillo, el rojinegro estiró diferencias y cerró el tercer cuarto con una ventaja de 57 a 46.

Mario Ghersetti volvió a sumar minutos en cancha. Foto: Mauricio Ríos

En el último período, los locales terminaron de sentenciar la historia. Central llegó a sacar 20 puntos de diferencia, destacándose un triple de Marcos Panozzo. En el cierre, y con los juveniles Tomás Caballero y Simón Fux en cancha, Deportivo Norte pudo achicar la brecha, aunque el resultado nunca estuvo en duda.

Fue triunfo de Central Entrerriano por 78 a 65, para seguir alimentando la ilusión y estirar una racha positiva que ya alcanza las siete victorias consecutivas. El próximo desafío será el viernes, cuando visite a Racing de Avellaneda, con la motivación extra de intentar tomarse revancha ante el único equipo que logró vencerlo en el Bértora.

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 78

Lautaro Pividori 5, Marcos Panozzo 9, Aquiles Montani 8, Johu Castillo 16, Cristian Zenclussen 6(FI), Cristian Pérez 9, Mario Ghersetti 5, Nicolás Reynoso 10, Juan Siboldi 10, Benjamín Lado, Tomás Caballero, Simón Fux.

Entrenador: Martín Pascal.

DEPORTIVO NORTE 65

Sebastián Mignani 12, Manuel Alonso 16, Marco Luchi, Federico Contrera 3, Juan Cruz Scacchi 21 (FI), Celestino Cupulutti, Emiliano Vives 2, Francisco Rizzotti 7, Gianmarco Reale 2, Francisco Rossarola 2

Entrenador: Alejandro Cupulutti

Estadio: José María Bértora

Jueces: Alejandro Zanabone y José Domínguez

Progresión: 25 – 13, 40 – 31, 57 – 46, 78 – 65.