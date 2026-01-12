Central destrabó el juego en el segundo tiempo y venció con autoridad a Pergamino

El partido comenzó con un desarrollo intenso y muy físico, en el que ambos equipos se alternaron el dominio pero sin lograr grandes diferencias. Durante el primer tiempo predominó el juego trabado, con mucho despliegue defensivo y poca efectividad desde el perímetro. Los lanzamientos de tres puntos casi no aparecieron y los ataques se vieron constantemente obstaculizados, lo que derivó en tiros forzados y de baja probabilidad de conversión.

En ese contexto, el marcador se mantuvo equilibrado durante gran parte de la primera mitad. Pergamino básquet logró sostenerse a partir del juego interno y la lucha en cada posesión, mientras que Central no encontraba fluidez ofensiva ni respuestas claras desde afuera. El descanso largo llegó con un resultado abierto y la sensación de que el partido se definiría por detalles.

Todo cambió en el tercer cuarto. Allí aparecieron Cristian Pérez y Aquiles Montani, quienes comenzaron a destrabar el partido con mayor eficacia desde el perímetro. Central encontró ritmo, abrió la cancha y logró un parcial clave que le permitió sacar una diferencia cercana a los cuatro puntos primero y luego ampliarla con el correr de los minutos. A partir de ese momento, el equipo tomó el control del juego.

Aquiles Montani goleador del juego con 20 pts. Foto: Damián Cáceres

En el último cuarto, Central supo gestionar la ventaja con inteligencia: defendió con intensidad, no se apuró en ataque y siguió insistiendo hasta quebrar definitivamente la resistencia de Pergamino. La diferencia se fue ampliando hasta rondar los 20 puntos, reflejando un triunfo sólido y merecido.

El equipo local dejó en claro que, más allá de la capacidad técnica, también juega con mucho corazón y hace de su estadio una localía muy fuerte. El mensaje fue claro para lo que viene: para vencer a este Central, los rivales deberán hacer un partido casi perfecto.

Buen trabajo de Johu Castillo. Foto: Damián Cáceres

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 73

Lautaro Pividori 8, Johu Castillo 10, Aquiles Montani 20, Cristian Zenclussen 2, Marcos Panozzo 7(FI), Juan Siboldi 11, Cristian Pérez 10 x, Benjamín Lado 5, Tomás Caballero, Simón Fux, Mario Ghersetti.

Entrenador: Martín Pascal.

X – Salió por 5 faltas

PERGAMINO BASQUET 53

Emanual Shepherd 12, Juan Bello 2, Nicolás Rodríguez 6, Lucas Mohnen 7, Jonatan Slider 14 (FI), Bautista Marconato, Franco Villegas, Tomás Quinteros 4, Martín Gandoy 8, Santino Mogliati, Paulo Salazar

Entrenador: Federico Díaz

Estadio: José María Bértora

Jueces: Guillermo Di Lernia e Iván Huck Braner.

Progresión: 17 – 15, 30 – 26, 52 – 37, 73 – 53.