Deportes LIGA PROFESIONAL

Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra

Con este resultado deportivo, el “Xeneize” concretó sus primeros tres puntos en el campeonato local, los cuales fueron obtenidos gracias al defensor Lautaro Di Lollo, quien anotó el único gol del partido.

26 Ene, 2026, 15:39 PM

Durante el transcurso del primer tiempo, el conjunto liderado por Claudio Úbeda desplegó una interesante estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades de gol. Sin embargo, Deportivo Riestra realizó un importante esfuerzo en el aspecto defensivo y complicó la fluidez ofensiva de su contrincante.

De esta forma, con un arco cerrado gracias a la impecable actuación del guardameta Ignacio Arce, el “Malevo” frustró a su rival y firmó el 0-0 en el cierre de los primeros 45 minutos del partido.

En el complemento, el “Azul y Oro” regresó al terreno de juego con una actitud diferente, que se observó reflejada en el desarrollo del aspecto ofensivo del elenco local.

En el minuto 32 del segundo tiempo, el defensor Lautaro Di Lollo empujó la pelota dentro del arco tras un cabezazo ejecutado dentro del área chica.

En los instantes finales, Riestra realizó un importante esfuerzo para rescatar el empate en La Bombonera, pero las imprecisiones en las definiciones y la intensa marca de su contrincante frustraron el objetivo y determinaron su caída en la primera fecha del torneo argentino de Primera División.

 

Síntesis

Estadio: Estadio Alberto J. Armando

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Mariano Bracamonte, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Pedro Ramírez, Pablo Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía, Antony Alonso y Nicolás Benegas. D.T: Gustavo Benítez.

 

Goles en el segundo tiempo: 32m. Lautaro Di Lollo (B).

 

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Facundo Miño por Jonatan Esteban Goitía (R); 18m. Alexander Díaz por Nicolás Benegas (R); 24m. Brian Aguirre por Alan Velasco (B); 27m. Iker Zufiaurre por Lucas Janson (B); 34m. Milton Delgado por Ander Herrera (B); 39m. Jonathan Carlos Herrera por Miguel Barbieri (R); 39m. Gabriel Obredor por Nicolás Watson (R).

Temas

LIGA PROFESIONAL

