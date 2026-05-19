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Deportes COPA LIBERTADORES

Boca, en caída libre y sin margen de error, recibe a Cruzeiro en la Copa Libertadores

Boca, que viene de sufrir duros golpes en las últimas semanas, recibirá este martes a Cruzeiro de Brasil, en busca de un triunfo que le permita seguir dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final.

19 May, 2026, 01:10 AM

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, que tendrá como colaborador desde el VAR a su compatriota Ángel Arteaga.

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento, ya que viene de quedar eliminado en el Torneo Apertura luego de caer en los octavos de final frente a Huracán y en condición de local, después de lo que había sido su muy buena primera fase.

En la Copa Libertadores también sufrió duros reveses, debido a que cayó en sus últimas dos presentaciones (frente a Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, ambos de visitante), por lo que llega a este partido en el tercer lugar del Grupo D y casi sin margen de error.

De todas maneras, el "Xeneize" aún depende de sí mismo e incluso terminará primero en el grupo en caso de ganar los dos partidos que le quedan.

Cruzeiro, por su parte, lidera en el Grupo D con siete puntos junto a Universidad Católica de Chile, equipo con el que igualó sin goles en la última fecha.

En el Brasileirao, los dirigidos por Artur Jorge están realizando una muy floja campaña en la que marchan decimoterceros e incluso están muy cerca de la zona de descenso.

 

Posibles formaciones:

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

VAR: Ángel Arteaga (Ven)

Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez . DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

 

Fuente: Noticias Argentinas

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