Tras la eliminación en el Apertura, Rosario Central va por el primer puesto en el Grupo H de la Copa Libertadores

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el brasilero Flavio de Souza, mientras que en el VAR dirá presente su compatriota Daniel Nobre.

Rosario Central, que es dirigido por Jorge Almirón, llega a este encuentro luego de recibir un duro golpe en el Torneo Apertura, donde fue eliminado en las semifinales tras caer por 1-0 en condición de visitante frente a River.

De esta manera, el "Canalla" sigue sin poder ganar títulos dentro de la cancha desde la llegada de Ángel Di María a mediados del año pasado. En este sentido, su única conquista fue el de Campeón de Liga, que literalmente inventó la AFA de la noche a la mañana por finalizar primero en la tabla anual.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, el equipo rosarino tuvo un gran inicio y lidera con 10 puntos luego de cuatro fechas por lo que le alcanza con un empate para avanzar a los octavos de final, aunque un triunfo y un resultado adverso para Independiente del Valle de Ecuador le aseguraría la primera posición.

Universidad Central, por su parte, está tercero con seis puntos, por lo que mantiene más viva que nunca la ilusión de avanzar aunque para que ello ocurra no puede darse el lujo de dejar puntos en el camino.

Posibles formaciones:

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Flavio de Souza (Bra)

VAR: Daniel Nobre (Bra)

Hora: 19. TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Jáminton Campaz, Ángel Di María, Enzo Giménez; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Daniel Carrillo, Williams Velásquez, Alfonso Simarra, Kendrys Silva; Juan Cuesta, Francisco Solé, Alexander González, Alexander Granko; Camilo Zapata y Jovanny Bolívar. DT: Daniel Sasso.

Fuente: Noticias Argentinas

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