Juventud Unida no afloja y sigue con puntaje ideal

Se disputó la séptima fecha del Torneo Apertura Eduardo Barbosa de Primera División de la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú y el gran protagonista sigue siendo Juventud Unida. El conjunto dirigido por Daniel Waldner derrotó como visitante a Central Larroque por 1 a 0 en el estadio Raúl Impini gracias al gol convertido por Sergio Olano y mantiene su andar perfecto en el certamen.

El Decano acumula siete triunfos en igual cantidad de presentaciones y se consolida como único puntero con puntaje ideal, mostrando una gran solidez tanto ofensiva como defensiva.

El nuevo escolta es Juventud Urdinarrain, que logró un valioso triunfo en el barrio del Frigorífico al superar a Pueblo Nuevo por 1 a 0 y quedó como el perseguidor más cercano del líder a siete puntos del Juve.

Central Entrerriano también sumó de a tres al vencer a Camioneros por 1 a 0 y alcanzó la tercera colocación junto a Independiente, que en el encuentro adelantado de la fecha goleó a La Vencedora por 4 a 2.

Por su parte, Deportivo Urdinarrain continúa sin poder despegar en el campeonato. En el estadio Teodoro Treisse igualó sin goles frente a Defensores del Oeste. Otro empate 0 a 0 se registró en el estadio José “Toto” Gallop, donde Sarmiento y Unión del Suburbio no lograron sacarse diferencias.

Sportivo Larroque dio el golpe en la B

En la Divisional B también hubo resultados importantes. Sportivo Larroque dio la nota de la jornada al derrotar como visitante al hasta entonces único puntero e invicto Sporting por 1 a 0. Con este resultado, ambos equipos quedaron compartiendo la cima del campeonato.

Defensores del Sur dejó pasar una gran oportunidad de acercarse a la punta al empatar 1 a 1 frente a Juvenil del Norte en el estadio Municipal.

Además, Cerro Porteño venció a Atlético Sur por 2 a 1 y alcanzó la línea de Defensores, mientras que Sud América también quedó muy cerca de los líderes tras superar a Deportivo Gurises por 2 a 1.

Otro de los resultados destacados fue la victoria de Isleños Independientes, que sorprendió como visitante a Black River al imponerse por 1 a 0.

Todos los resultados:

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Séptima fecha:

Jugaron el sábado

Independiente 4 (Fernando Fabani, Marcos Benedetti, Franco Calveyra, Marcos Guilletti) - La Vencedora 2 (Ramiro Echepare x 2)

Jugaron el domingo:

Central Larroque 0 vs Juventud Unida 1 (Sergio Olano)

Deportivo Urdinarrain 0 vs Defensores del Oeste 0

Central Entrerriano 1 (Lautaro Weitzel) vs Camioneros 0

Pueblo Nuevo vs Juventud Urdinarrain 1 (Rodrigo Báez)

Sarmiento 0 vs Unión del Suburbio 0

Posiciones:

Juventud Unida 21

Juventud Urdinarrain 14

Central Entrerriano 12

Independiente 12

Central Larroque 11

Pueblo Nuevo 10

Unión del Suburbio 9

Deportivo Urdinarrain 9

Sarmiento 7

La Vencedora 7

Defensores del Oeste 4

Camioneros 0

Próxima fecha: octava

Juventud Unida vs Sarmiento

Central Larroque vs Deportivo Urdinarrain

Camioneros vs Defensores del Oeste

Juventud Urdinarrain vs Central Entrerriano

La Vencedora vs Pueblo Nuevo

Unión del Suburbio vs Independiente

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Séptima fecha

Jugaron el domingo:

Sporting 0 vs Sportivo Larroque 1 (Mario Dalmon)

Juvenil del Norte 1 (Maximiliano Sosa) vs Defensores del Sur 1 (Brian Peña)

Atlético Sur 1 (Nicolás Nissero) vs Cerro Porteño 2 (Lautaro Molina, Tomás Molina)

Black River 0 vs Isleños Independientes 1 (Brian Molina)

Deportivo Gurises 1 (Jorge Denis) vs Sud América 2 (Alejandro Godoy, Iván Gelli)

Posiciones:

Sporting 16

Sportivo Larroque 16

Defensores del Sur 13

Cerro Porteño 13

Sud América 12

Black River 10

Isleños Independientes 8

Atlético Sur 5

Juvenil del Norte 5

Deportivo Gurises 1

Próxima fecha: octava

Sporting vs Deportivo Gurises

Juvenil del Norte vs Cerro Porteño

Atlético Sur vs Isleños Independientes

Black River vs Sud América

Sportivo Larroque vs Defensores del Sur

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