Juventud Unida no afloja y sigue con puntaje perfecto en el Departamental

Juventud Unida no afloja, Le ganó a Deportivo y tiene puntaje perfecto Crédito: María Nieves Arnold

Se disputó la sexta fecha del Torneo Departamental y los líderes continúan demostrando su gran momento futbolístico. En el encuentro más importante de la jornada, Juventud Unida ratificó su enorme presente al golear por 4 a 1 a Deportivo Urdinarrain y mantenerse con puntaje ideal.

El conjunto dirigido por Daniel Waldner acumula seis victorias en igual cantidad de presentaciones y lidera con 18 unidades, sacándole siete puntos de ventaja a sus perseguidores. Del otro lado, el entrenador Norberto Acosta todavía no pudo conseguir triunfos en su nueva etapa al frente del elenco azul de Urdinarrain.

El único escolta, al menos hasta que se complete la fecha, es Juventud Urdinarrain, que tuvo una contundente actuación y derrotó 4 a 0 a Independiente. El equipo conducido por Miguel Chareum continúa firme en la pelea y espera un traspié del líder para descontar diferencias.

La jornada se cerrará este lunes por la noche en el estadio Mario Urriste, donde se enfrentarán Unión del Suburbio y Central Larroque. El Rojo es el único equipo que puede quedar como escolta de Juventud Unida y justamente será su próximo rival en la séptima fecha.

La gran goleada del fin de semana se produjo en el estadio Eduardo Barbosa, donde Central Entrerriano aplastó 8 a 3 a Defensores del Oeste en un partido cargado de emociones. Lautaro Weitzel fue la gran figura del encuentro al convertir tres goles para el Rojinegro.

Además, La Vencedora volvió a sumar de a tres tras vencer con autoridad 4 a 1 a Sarmiento en el estadio municipal. Por su parte, Pueblo Nuevo derrotó 2 a 0 a Camioneros y se mantiene expectante en el lote de equipos que intentan seguirle el ritmo al puntero.

En la divisional B, Sporting continúa en lo más alto luego de vencer como visitante 1 a 0 a Sud América con gol de Lucas Ruiz. Su inmediato perseguidor es Sportivo Larroque, que superó 2 a 1 a Juvenil del Norte y quedó a solamente tres unidades del canario, al que visitará el próximo fin de semana en un duelo clave.

También sigue prendido Defensores del Sur que, el sábado se quedó con el clásico ante Atlético Sur por 2 a 0. En tanto, Isleños Independiente venció 3 a 1 a Deportivo Gurises y sumó puntos importantes para alejarse de los últimos puestos.

Finalmente, debido a las malas condiciones climáticas, fue postergado el encuentro que debían disputar en Pueblo Belgrano el día viernes Cerro Porteño y Black River.

Todos los resultados:

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Quinta fecha:

Jugaron el domingo

Juventud Unida 4 (Agustín Solís, Agustín Benedetti, Sergio Olano x 2) vs Deportivo Urdinarrain 1 (Franco González)

La Vencedora 4 (Ignacio Arnaudín, Roberto Parada, Ramiro Echepare, Alex Correa) vs Sarmiento 1 (Yair Izaurralde)

Juventud Urdinarrain 4 (Gastón Palacios x 2, Gabriel Thea x 2) vs Independiente 0

Camioneros 0 vs Pueblo Nuevo 2 (Rubén Piaggio, Guillermo Aguilar)

Defensores del Oeste 3 (Nahuel Imas, Carlos Soria, Luciano Carro) vs Central Entrerriano 8 (Lautaro Weitzel x 3, Lionel Marchesini, Sergio Cano, Brian Frías, Eric Cabezas, Aryan Benítez)

Juegan el lunes:

Unión del Suburbio vs Central Larroque

Posiciones:

Juventud Unida 18

Juventud Urdinarrain 11

Central Larroque 10 xx

Pueblo Nuevo 10

Central Entrerriano 9

Deportivo Urdinarrain 8

Unión del Suburbio 7 xx

La Vencedora 7

Sarmiento 6

Independiente 6 x

Defensores del Oeste 3

Camioneros 0 x

X- Partido suspendido 25’ st por agresión al juez del partido. Ganaba Camioneros 2 a 0.

xx- Juegan este lunes

Próxima fecha: Séptima

Central Larroque vs Juventud Unida

Deportivo Urdinarrain vs Defensores del Oeste

Central Entrerriano vs Camioneros

Pueblo Nuevo vs Juventud Urdinarrain

Independiente vs La Vencedora

Sarmiento vs Unión del Suburbio

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Sexta fecha:

Jugaron el sábado:

Defensores del Sur 2 (Leo Otero y Rafael Ríos) vs Atlético Sur 0

Jugaron el domingo:

Sud América 0 vs Sporting 1 (Lucas Ruiz)

Isleños Independientes 3 (Matías Agüero x 2, Marcos Farías) vs Deportivo Gurises 1 (Santiago Arrete)

Sportivo Larroque 2 (Mario Dalmon x 2) vs Juvenil del Norte 1 (Maximiliano Sosa)

Postergado:

Cerro Porteño vs Black River

Posiciones:

Sporting 16

Sportivo Larroque 13

Defensores del Sur 12

Black River 10

Sud América 9

Cerro Porteño 7

Atlético Sur 5

Isleños Independientes 5

Juvenil del Norte 4

Deportivo Gurises 1

Próxima fecha: Séptima

Sporting vs Sportivo Larroque

Juvenil del Norte vs Defensores del Sur

Atlético Sur vs Cerro Porteño

Black River vs Isleños Independientes

Deportivo Gurises vs Sud América

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