Juventud Unida no afloja y sigue con puntaje perfecto en el Departamental

Se disputó la sexta fecha del Torneo Departamental y los líderes continúan demostrando su gran momento futbolístico. En el encuentro más importante de la jornada, Juventud Unida ratificó su enorme presente al golear por 4 a 1 a Deportivo Urdinarrain y mantenerse con puntaje ideal.
El conjunto dirigido por Daniel Waldner acumula seis victorias en igual cantidad de presentaciones y lidera con 18 unidades, sacándole siete puntos de ventaja a sus perseguidores. Del otro lado, el entrenador Norberto Acosta todavía no pudo conseguir triunfos en su nueva etapa al frente del elenco azul de Urdinarrain.
El único escolta, al menos hasta que se complete la fecha, es Juventud Urdinarrain, que tuvo una contundente actuación y derrotó 4 a 0 a Independiente. El equipo conducido por Miguel Chareum continúa firme en la pelea y espera un traspié del líder para descontar diferencias.
La jornada se cerrará este lunes por la noche en el estadio Mario Urriste, donde se enfrentarán Unión del Suburbio y Central Larroque. El Rojo es el único equipo que puede quedar como escolta de Juventud Unida y justamente será su próximo rival en la séptima fecha.
La gran goleada del fin de semana se produjo en el estadio Eduardo Barbosa, donde Central Entrerriano aplastó 8 a 3 a Defensores del Oeste en un partido cargado de emociones. Lautaro Weitzel fue la gran figura del encuentro al convertir tres goles para el Rojinegro.
Además, La Vencedora volvió a sumar de a tres tras vencer con autoridad 4 a 1 a Sarmiento en el estadio municipal. Por su parte, Pueblo Nuevo derrotó 2 a 0 a Camioneros y se mantiene expectante en el lote de equipos que intentan seguirle el ritmo al puntero.
En la divisional B, Sporting continúa en lo más alto luego de vencer como visitante 1 a 0 a Sud América con gol de Lucas Ruiz. Su inmediato perseguidor es Sportivo Larroque, que superó 2 a 1 a Juvenil del Norte y quedó a solamente tres unidades del canario, al que visitará el próximo fin de semana en un duelo clave.
También sigue prendido Defensores del Sur que, el sábado se quedó con el clásico ante Atlético Sur por 2 a 0. En tanto, Isleños Independiente venció 3 a 1 a Deportivo Gurises y sumó puntos importantes para alejarse de los últimos puestos.
Finalmente, debido a las malas condiciones climáticas, fue postergado el encuentro que debían disputar en Pueblo Belgrano el día viernes Cerro Porteño y Black River.
Todos los resultados:
Torneo Eduardo Barbosa primera división
Quinta fecha:
Jugaron el domingo
Juventud Unida 4 (Agustín Solís, Agustín Benedetti, Sergio Olano x 2) vs Deportivo Urdinarrain 1 (Franco González)
La Vencedora 4 (Ignacio Arnaudín, Roberto Parada, Ramiro Echepare, Alex Correa) vs Sarmiento 1 (Yair Izaurralde)
Juventud Urdinarrain 4 (Gastón Palacios x 2, Gabriel Thea x 2) vs Independiente 0
Camioneros 0 vs Pueblo Nuevo 2 (Rubén Piaggio, Guillermo Aguilar)
Defensores del Oeste 3 (Nahuel Imas, Carlos Soria, Luciano Carro) vs Central Entrerriano 8 (Lautaro Weitzel x 3, Lionel Marchesini, Sergio Cano, Brian Frías, Eric Cabezas, Aryan Benítez)
Juegan el lunes:
Unión del Suburbio vs Central Larroque
Posiciones:
Juventud Unida 18
Juventud Urdinarrain 11
Central Larroque 10 xx
Pueblo Nuevo 10
Central Entrerriano 9
Deportivo Urdinarrain 8
Unión del Suburbio 7 xx
La Vencedora 7
Sarmiento 6
Independiente 6 x
Defensores del Oeste 3
Camioneros 0 x
X- Partido suspendido 25’ st por agresión al juez del partido. Ganaba Camioneros 2 a 0.
xx- Juegan este lunes
Próxima fecha: Séptima
Central Larroque vs Juventud Unida
Deportivo Urdinarrain vs Defensores del Oeste
Central Entrerriano vs Camioneros
Pueblo Nuevo vs Juventud Urdinarrain
Independiente vs La Vencedora
Sarmiento vs Unión del Suburbio
Primera división B
Torneo Luis Gauna
Sexta fecha:
Jugaron el sábado:
Defensores del Sur 2 (Leo Otero y Rafael Ríos) vs Atlético Sur 0
Jugaron el domingo:
Sud América 0 vs Sporting 1 (Lucas Ruiz)
Isleños Independientes 3 (Matías Agüero x 2, Marcos Farías) vs Deportivo Gurises 1 (Santiago Arrete)
Sportivo Larroque 2 (Mario Dalmon x 2) vs Juvenil del Norte 1 (Maximiliano Sosa)
Postergado:
Cerro Porteño vs Black River
Posiciones:
Sporting 16
Sportivo Larroque 13
Defensores del Sur 12
Black River 10
Sud América 9
Cerro Porteño 7
Atlético Sur 5
Isleños Independientes 5
Juvenil del Norte 4
Deportivo Gurises 1
Próxima fecha: Séptima
Sporting vs Sportivo Larroque
Juvenil del Norte vs Defensores del Sur
Atlético Sur vs Cerro Porteño
Black River vs Isleños Independientes
Deportivo Gurises vs Sud América