Con dos jugadores de más, Boca perdió con Huracán y quedó eliminado del Torneo Apertura

el ´Globo´ abrió el marcador con el gol de Leonardo Gil a los 5 minutos de juego mientras que Milton Giménez empató el encuentro a los 42 minutos del complemento.

En el tiempo extra, el mediocampista paraguayo Óscar Romero amplió la ventaja de penal a los 4 y 13 minutos mientras que su hermano Ángel descontó para Boca a los 10 minutos del segundo tiempo.

Además, a los 17 minutos del primer tiempo extra, el delantero Eric Ramírez y el defensor Fabio Pereyra se fueron expulsados en Huracán.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda quedó eliminado del Torneo Apertura de manera prematura, a pesar de haber sido escolta de Estudiantes de La Plata en la Zona A. Ahora, Boca pondrá todos sus focos en el objetivo de clasificar a la próxima fase de la Copa Libertadores.

El próximo martes 19 a las 21.30, recibirá a Cruzeiro de Brasil en el estadio La Bombonera. En caso de no ganar, Boca quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Diego Martínez avanza a los cuartos de final de este Torneo Apertura en un recinto que se le hace esquivo y en el cual, sin contar este partido, ganó 2 veces en 30 años. En la próxima instancia, el ´Globo´ enfrentará al ganador de la llave entre Argentinos Juniors y Lanús.

El ´Globo´ abrió el marcador a los 5 minutos con el gol de Leonardo Gil. Tras una rápida presión sobre la salida del fondo del arquero Leandro Brey con Milton Delgado, el mediocampista Lucas Blondel recuperó la pelota en la medialuna del área y se la dejó al jugador bahiense que remató cruzado y anotó su primer gol en el año.

Ya en el complemento, a los 42 minutos, el delantero Milton Giménez marcó el empate para Boca. Tras un tiro de esquina desde la izquierda de Leandro Paredes, la pelota cayó en el medio del área chica donde el arquero Hernán Galíndez despejó con los puños pero con la mala suerte que la pelota rebotó en la espalda del delantero ex Banfield y entró.

Luego de anularlo por una supuesta mano y recibir el llamado de sus compañeros del VAR, el árbitro Pablo Echavarría tomó la decisión de validar el gol de Boca.

En el tiempo extra, Huracán se volvió a poner en ventaja con el gol del mediocampista paraguayo Óscar Romero, convirtiendo un penal que el árbitro Echavarría sancionó al observar infracción del defensor Lautaro Di Lollo al delantero Juan Bisanz cuando ingresaba al área.

Tras una revisión en el VAR a los 11 minutos, el árbitro Echavarría observó una clara mano de Di Lollo para evitar el cabezazo de Fabio Pereyra y sancionó penal para Huracán que, nuevamente, Romero transformó en gol.

A los 17 minutos del primer tiempo extra, el delantero Eric Ramírez se fue expulsado en Huracán, tras una violenta infracción desde atrás a Tomás Aranda, impactando la suela de su pie en el tobillo del jugador de Boca.

En la protesta por la tarjeta roja a su compañero, el defensor Pereyra le recriminó al árbitro Echavarría la decisión y este le mostró la segunda tarjeta amarilla, dejando así a Huracán con 9 jugadores.

A los 10 minutos del segundo tiempo extra, tras un centro desde la derecha de Lautaro Blanco, la pelota cayó en el área chica donde el paraguayo Ángel Romero anticipó al arquero Hernán Galíndez, cabeceó y puso el 2-3 final.

Síntesis:

Estadio: La Bombonera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Facundo Waller, Leonardo Gil, Lucas Blondel, Facundo Kalinger; Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Gol en el primer tiempo: 5m. Leonardo Gil (H)

Gol en el segundo tiempo: 42m. Milton Giménez (B)

Goles en el primer tiempo extra: 4m. Óscar Romero (H); 11m. Óscar Romero (H)

Gol en el segundo tiempo extra: 10m. Ángel Romero (B)

Cambio en el primer tiempo: 24m. Milton Giménez por Adam Bareiro (B)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Malcom Braida por Marcelo Weigandt (B); 15m. Exequiel Zeballos por Santiago Ascacibar (B) y Milton Ríos por Oscar Cortés (H); 28m. Juan Bisanz por Facundo Kalinger (H); 37m. Óscar Romero por Leonardo Gil (H), Hugo Martín Nervo por Lucas Carrizo (H) y Eric Ramírez por Jordy Caicedo (H).

Cambio en el primer tiempo extra: 17m. Máximo Palazzo por Óscar Romero (H) y Ángel Romero por Ayrton Costa (B).__IP__

Incidencias en el primer tiempo extra: 17m. Expulsados Eric Ramírez (H) y Fabio Pereyra (H).

Fuente: Noticias Argentinas

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