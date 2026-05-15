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Deportes FUTSAL

Santa Fe recibe a los Nacionales Federales de Futsal

Del viernes 15 al domingo 17 se jugarán los torneos de ascenso y promocional en distintas sedes de la provincia. Juventud Unida será parte del certamen promocional buscando la clasificación al Nacional Federal Amateur.

15 May, 2026, 00:35 AM

La provincia de Santa Fe será escenario este fin de semana de una nueva edición de los Nacionales Federales de Futsal, que se disputarán entre el viernes 15 y el domingo 17 con la participación de equipos de diferentes puntos de la región Litoral Sur.

La competencia tendrá dos certámenes en simultáneo: el Nacional Federal de Ascenso y el Nacional Federal Promocional. Las sedes elegidas para esta edición serán San Jorge, El Expreso, El Trébol y Trebolense, donde se desarrollarán los distintos encuentros.

El torneo de ascenso tendrá actividad en las canchas de Trebolense y El Expreso, mientras que el promocional se jugará en San Jorge y La Emilia. El formato de disputa será con dos cuadrangulares y dos triangulares, todos contra todos a una sola rueda. En las zonas de tres equipos habrá además cruces interzonales entre los conjuntos que queden libres en cada fecha.

Los primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales, instancia en la que comenzará la etapa decisiva rumbo al título. El campeón del Nacional Federal de Ascenso obtendrá el derecho de representar a la Región Litoral Sur en el Torneo Nacional Federal Motor de Futsal Masculino.

Por su parte, en el certamen promocional estará presente Juventud Unida, que buscará realizar un buen papel y pelear por la clasificación. El ganador de este torneo conseguirá la plaza para representar a la Región Litoral Sur en el Torneo Nacional Federal Amateur de Futsal Masculino.

En cuanto al torneo de ascenso estarán participando por Gualeguaychú, Camioneros y Sarmiento.

 

Fixture de Juventud Unida

Viernes

19.30: Unión San Pedro-UNL (Zona B)

21.00 La Emilia-Camba Cua (Santa Elena) Zona C

22.30 San Marta – Juventud Unida -Gualeguaychú- (Zona B)

-Sábado

9.00 Unión San Pedro – Santa Marta (Zona B)

10.30 La Emilia – Defensores de Centeno (Zona C)

12.00 UNL – Juventud Unida -Gualeguaychú- (Zona B)

19.00 UNL-Santa Marta (Zona B)

20.30 La Emilia – Villa Dora (Interzonal)

22.00 Unión San Pedro - Juventud Unida -Gualeguaychú- (Zona B)

 

El plantel de Juventud Unida está integrado por los siguientes jugadores: Matías Benedetti, Brian Cabrera, Daniel Cáceres, Claudio Díaz, Stéfano Fernández, Juan Manuel Irigoitia, Axel López, Franco López, Román Mendoza, Samuel Pérez, Pablo Pinazo, Francisco Ricart, Valentín Rodríguez, Matías Sanson.

El cuerpo técnico está integrado por Diego Gómez (DT), Jonathan Carboni (AC), Luciano Leffa (Auxiliar de campo), Juan Makarewiez (Delegado)

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