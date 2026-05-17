A 23 años del ascenso de Central Entrerriano a la liga nacional

La temporada 2002/03 del Torneo Nacional de Ascenso (TNA), el antiguo nombre de la Liga Argentina, quedará marcada como una de las primeras ediciones de la categoría que entregó dos ascensos directos a la máxima división, a la Liga Nacional de Básquet. Aquella campaña, será sin dudas algo inolvidable para Gualeguaychú ya que Central Entrerriano, terminaría consagrándose campeón.

El Rojinegro ya había amagado con dar el golpe y ascender, cuando en la 98/99 cayó en la final por el ascenso ante el campeón Quilmes de Mar del Plata dirigido en ese entonces por Oscar el Huevo Sánchez. Luego estuvo en el pelotón de equipos animadores del certamen, aunque le había costado un poco más llegar de nuevo a una definición mano a mano por subir a la A. Llegó entonces esa temporada 02/03, la inolvidable, una campaña de ensueño, que sin dudas es una de las más importantes de la historia de la institución.

En una temporada inusual, sin extranjeros y con solo 14 equipos en disputa, Central Entrerriano se destacó por su persistencia y evolución. Clasificados al TNA 1, se mantuvieron en la pelea por los primeros lugares, donde Conarpesa y Argentino de Junín dominaban, pero siempre hubo una lucha intensa por las demás posiciones. Central, junto a equipos como Echagüe de Paraná y La Unión de Colón, pelearon ferozmente por los puestos intermedios.

Fabio Demti había arribado al club para la 2001/02 y rápidamente impuso su estilo, con un grupo de jóvenes jugadores que luego en el tiempo terminaron teniendo mayor reconocimiento por las trayectorias que fabricaron. Jugadores como Diego García, el extranjero Jervaugh Scales, Eduardo Calvelli, Leonardo Segura, Facundo Brizuela, Walter Cordero o Hernán Faletto fueron parte de ese primer año del técnico santafesino, aunque el hito llegaría en el segundo año del proceso de Demti al mando.

Para esa 2002/03, los sobrevivientes del plantel de la temporada pasada habían sido García (22 años, cumpliendo 23 en septiembre del 2002), Calvelli (20 años) y Segura (24 años). La renovación llegó entonces con un par de otros jóvenes interesantes, varios de ellos con un gran peso actualmente dentro de la categoría, pero en ese entonces eran apuestas: Pedro Franco, Germán Sciutto, Luis Pikaluk, Maximiliano Riolfo.

La fase regular culminaría con un Rojinegro ubicado en el cuarto puesto tras imponerse por 91-76 a La Unión en el clásico, de la mano de un brillante Diego García (29 puntos) y la calidad del Gringo Sciutto (21 tantos). Duelo clave para los de Demti, que ganando ese partido se aseguraron entrar entre los cuatro mejores. Las posiciones finales indicaron que Conarpesa se quedó con el 1, para luego mostrar a Argentino 2°, Regatas 3°, Central 4°, La Unión 5° y Echagüe 6°. La reclasificación la disputarían River-Quimsa y Ciclista-Quilmes, pero eso ya sería otra historia.

Llegaron entonces los playoffs, donde Central se topó otra vez contra La Unión de Colón en cuartos de final, un nuevo cruce entrerriano y un rival contra el que Central ya había tenido una amarga experiencia el año anterior, cuando en playoffs del 2002 fue eliminado a manos de los colonenses por 3 a 2, también en fase de cuartos. Los colonenses tenían grandes jugadores en sus filas, como Martín Trovellesi, Mario Romay, Mario Sepúlveda, Sebastián Cabello, Facundo Brizuela, Claudio Farabello, entre otros, dirigidos por Gabriel Picatto.

La posibilidad de revancha llegó un año después, y Central no perdonó: triunfo por 92-79 en el primer juego (García 30 puntos y Riolfo 23), y un tremendo 87-66 en el segundo compromiso (García 20 puntos, Segura 15 y Calvelli 12). La historia se mudó a Colón, donde en el medio se dio la salida de Picatto en la conducción de La Unión para que Martín Guastavino tomase el cargo. Los colonenses ganarían 73-68 el tercer compromiso (23 de García); pero Central se levantó dos días después y liquidó la serie con un gran 92-76 de visitante, con un partidazo de García (32 puntos) apoyado por Riolfo (23) y Sciutto (19). La serie finalizó 3 a 1 para los de Demti.

Llegó entonces el duelo directo por el ascenso. El rival en semis fue el poderoso Conarpesa, que venía de dejar en el camino a Quimsa en cuartos de final. Los de Madryn habían sido los primeros en la fase regular, y bajo la conducción de la Pocha Pablo Coleffi tenían un plantel brillante, estelar, formado por Andrés Tati Del Sol, Eduardo Villares, Mauricio Pipío Pedemonte, Gustavo Nóbile, Andrés Rodríguez, Diego Casemayor y un muy joven Jonatan Treise.

Con desventaja de localía, Central tuvo que viajar a suelo patagónico para enfrentar los primeros dos partidos en Chubut. Y desde el arranque de la serie los de Demti dieron el golpe, con un emocionante triunfo por 111-104 de la mano de Sciutto (36 puntos) y García (33). Tras ese partido, Conarpesa finalizaría el vínculo con Coleffi, y en su lugar fue Fabio Sanz quien tomó las riendas. El segundo juego fue triunfo para Conarpesa por un claro 107-82 (García 20 puntos), pero Central ya había conseguido su objetivo de robar al menos un juego en tierras visitantes.

La serie se mudó entonces a Gualeguaychú, donde tan cómodo jugaba Central. Y así fue como el tercer partido de las semis quedó en manos del Rojinegro, que ganó 83-77, nuevamente con García como máximo anotador (21 tantos) y los buenos aportes de Riolfo (19) y Pikaluk (15). Los de Demti estaban ante la chance inmejorable de concretar el sueño de ascender en casa y ante su gente, y para ello debían ganar el cuarto compromiso ante Conarpesa.

Entonces, aquel 17 de mayo de 2003 se alcanzó esa hazaña inolvidable, en casa, en el José María Bértora, y tras un triunfazo por 110-99. Otra vez, sana costumbre, Diego García firmó 29 puntos y se floreó como el goleador de la noche. Además, Riolfo (17), Sciutto (15) y Pikaluk (13) completaron los anotadores destacados del juego. Central, en su máxima expresión, tocó el cielo con las manos y logró algo único, ante un marco estremecedor.

Diego García uno de los emblemas de Central en el ascenso

RECORD: 37 PJ (21-16)

PLANTEL: Diego Garcia, Gustavo Martin, Leonardo Segura, Luis Pikaluk, Maximiliano Riolfo, German Sciutto, Eduardo Calvelli, Pedro Franco, Luciano Rivero, Juan Carlos Rivero, Alexis Neuwirt, Luciano Febre, Rafael Amin, Bruno Chareun.

CUERPO TECNICO: Fabio Demti (DT), Asistente: Jorge Márquez - Preparador físico: Raúl Aubert - Kinesiologo: Luis Burgos

Central Entrerriano (110): Martín 10, García 29, Sciutto 15 (x), Riolfo 17, Segura 11 (x) (fi), Pikaluk 13, Calvelli 9 (x), Franco 6. DT: Demti.

Conarpesa (99): Del Sol 10, Pedemonte 4 (x), Villares 25 (x), Nóbile 35 (x), Rodríguez 16 (x) (fi), Stanford 0, Casemayor 3, Marani 6, Iturria 0, Treise 0. DT: Sanz.

Jueces: Ibáñez, Niedfeld y Fernández.

Parciales: 22-22, 45-41, 70-72 y 95-95.

Estadio: José María Bértora.

Fuente: página oficial liga nacional

Estadísticas: Gastón Schafer