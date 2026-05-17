Se completa la séptima fecha del Apertura Eduardo Barbosa con duelos clave en la pelea de arriba

Con cinco encuentros continuará este domingo la séptima fecha del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa” que organiza la Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú, en una jornada que puede empezar a marcar el rumbo de la pelea por el campeonato.

El encuentro más destacado se jugará en Larroque, donde Central Larroque recibirá al único líder e invicto del certamen, Juventud Unida. El Decano llega con puntaje ideal y una ventaja de siete unidades sobre el Rojo, que viene de igualar ante Unión del Suburbio y buscará descontarle puntos al puntero para mantenerse en la pelea.

Otro de los partidos atractivos estará en el barrio del Frigorífico, donde Pueblo Nuevo recibirá a Juventud Urdinarrain. El conjunto sabalero atraviesa un gran presente y tras vencer a Camioneros en la fecha pasada escaló hasta el tercer lugar, quedando a apenas un punto de los escoltas. Enfrente tendrá a otro de los animadores del campeonato, en un duelo que promete mucho.

En el estadio Julio Colazo, Central Entrerriano intentará ratificar su recuperación luego del triunfo conseguido ante Defensores del Oeste y recibirá a Camioneros, mientras que en el José “Toto” Gallop, Sarmiento será local frente a Unión del Suburbio.

La fecha comenzó el sábado con la victoria de Independiente sobre La Vencedora por 4 a 2, resultado que le permitió al rojo convertirse momentáneamente en el único escolta de Juventud Unida.

Además, durante la semana el Tribunal de Disciplina dio por ganado a Independiente el encuentro suspendido ante Camioneros, que al momento de la interrupción perdía 2 a 0. El partido había sido suspendido tras la agresión de Matías Collaso al árbitro del encuentro. Finalmente, el fallo determinó la victoria de Independiente por 1 a 0 y estableció para Collaso una sanción de tres años de suspensión.

En la divisional b, habrá un duelo clave en el estadio Edgardo "Peterola" Páez, el líder Sporting recibe al único escolta Sportivo Larroque. El canario va invicto y buscará conservar ese privilegio.

Expectante estará Defensores del Sur que, en el estadio municipal visita a Juvenil del Norte. En Villa María, Atlético Sur recibe a Cerro Porteño.

En cancha de Cerro Porteño, Black RIver buscará recuperarse ante Isleños Independientes y Deportivo Gurises en su estadio buscará su primera victoria del torneo cuando enfrente a Sud América.

La programación es la siguiente:

Torneo Eduardo Barbosa primera división

Séptima fecha

Jugaron el sábado

Independiente 4 (Fernando Fabani, Marcos Benedetti, Franco Calveyra, Marcos Guilletti) - La Vencedora 2 (Ramiro Echepare x 2)

Juegan el domingo: 15:15 hs en primera división

Central Larroque vs Juventud Unida

Deportivo Urdinarrain vs Defensores del Oeste

Central Entrerriano vs Camioneros

Pueblo Nuevo vs Juventud Urdinarrain

Sarmiento vs Unión del Suburbio

Primera división B

Torneo Luis Gauna

Séptima fecha

Sporting vs Sportivo Larroque

Juvenil del Norte vs Defensores del Sur

Atlético Sur vs Cerro Porteño

Black River vs Isleños Independientes

Deportivo Gurises vs Sud América

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