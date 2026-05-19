Platense y una visita clave a Independiente Santa Fe para asegurarse la clasificación en la Copa Libertadores

El partido está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y se podrá ver a través de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro será el chileno Cristian Garay y en el VAR estará su compatriota Rodrigo Carvajal.

Platense llega a este encuentro en la segunda posición del Grupo E y con muy buenas chances de asegurarse la clasificación a los octavos de final. Para que esto ocurra, le alcanzará con empatar y que Peñarol de Uruguay no le gane de local el jueves a Corinthians de Brasil.

En caso de hacer historia y sumar de a tres en Colombia, Platense ya no dependerá de otros resultados para asegurarse su boleto en la próxima instancia.

Independiente Santa Fe, por su parte, tiene solo dos puntos y está obligado a ganar los dos partidos que le quedan para mantener las chances de clasificar.

Posibles formaciones:

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Árbitro: Cristian Garay (Chi)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chi)

Hora: 21:30. TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emauel Olivera, Juan Sebastián Quintero, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Jhojan Torres o Alexis Zapata; Franco Fagúndez, Hugo Rodallega y Omar Fernández. DT: Pablo Repetto.

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Iván Gómez, Pablo Ferreira, Franco Zapiola; Tomás Nasif y Kevin Retamar. DT: Walter Zunino.

Fuente: Noticias Argentinas

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