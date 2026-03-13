Vuelco fatal en ruta 14: murió una beba de 5 meses y sus padres permanecen internados

El vuelco fatal de un vehículo en ruta 14, donde falleció una bebé entrerriana, conmocionó a la región esta tarde. Según dieron a conocer medios de la vecina provincia de Corrientes, un siniestro vial ocurrido este viernes provocó la muerte de una niña de cinco meses y dejó heridos a sus padres, quienes permanecen internados. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 361, cerca del peaje Piedritas, en jurisdicción de la provincia de Corrientes.

Según informaron fuentes vinculadas a la Fiscalía de Mocoretá, el siniestro se produjo alrededor de las 11:30 cuando, por causas que aún son materia de investigación, una camioneta Toyota SW4 perdió el control, despistó y terminó volcando.

En el vehículo viajaba una familia oriunda de Chajarí, en la provincia de Entre Ríos, que se dirigía hacia Misiones. A raíz del impacto, la bebé de cinco meses sufrió graves lesiones y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud de Mocoretá, donde minutos más tarde, se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos del personal médico.

Dramático traslado y estado de los padres

El fallecimiento de la bebita generó escenas de profundo dolor y dramatismo en el hospital local, donde profesionales de la salud intentaron asistir a la menor tras el grave siniestro.

Según trascendió, la familia involucrada en el siniestro sería de apellido Costich, conocida en la ciudad de Chajarí, lo que generó una fuerte conmoción entre vecinos y allegados.

En tanto, la madre del niño quedó internada en el Hospital Samuel W. Robinson. De acuerdo con la información difundida por fuentes sanitarias, presentaba traumatismos que requerían una intervención quirúrgica producto de las heridas sufridas durante el vuelco.

Por su parte, el padre también permanecía hospitalizado bajo observación médica debido a las lesiones ocasionadas por el siniestro vial. Ambos adultos continuaban recibiendo atención médica mientras avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió en la ruta.

Investigación del vuelco en la ruta 14

Las primeras pericias realizadas en el lugar indicaron que no habría otros vehículos involucrados en el siniestro. Este dato surge de un análisis preliminar de las cámaras de seguridad instaladas en el sector del peaje y en los alrededores del tramo donde ocurrió el vuelco.

Se intenta determinar si el despiste pudo haberse producido por una maniobra brusca, una falla mecánica u otra circunstancia.

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Mocoretá, que trabaja con personal policial y peritos especializados para reconstruir la dinámica del siniestro.

Operativo de rescate y asistencia en el lugar

Tras el vuelco, diferentes equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona. Entre ellos trabajaron integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mocoretá, quienes realizaron las tareas de rescate y primeros auxilios.

También participaron efectivos de la Policía de Corrientes y de Gendarmería Nacional Argentina, que desplegaron un operativo para ordenar el tránsito y colaborar en las tareas de asistencia, publicó Portal Mocoretá.

Mientras continúa la investigación para establecer con precisión qué provocó el despiste y posterior vuelco del vehículo, el trágico episodio volvió a poner en foco la peligrosidad de los siniestros viales en rutas nacionales y el impacto que generan en las familias afectadas.

Fuente:elonce

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