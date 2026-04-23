Hubo 180 denuncias por amenazas de tiroteos en escuelas de Entre Ríos

El hecho ocurrido semanas atrás en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente mató a otro, generó una ola de amenazas de tiroteos a nivel nacional que tuvo amplia repercusión, poniendo en debate cuándo una broma deja de serlo y se transforma en un caso que puede llegar a tener sanciones ya que se consideran “un delito”.

En el caso de Entre Ríos, se activaron los protocolos dispuestos por el Consejo General de Educación y según confirmó el presidente del organismo, Carlos Cuenca, se registraron 180 denuncias.

El tema sobre las amenazas virales, marcó la agenda de la reunión de gabinete que encabezó este miércoles, el gobernador Rogelio Frigerio, donde se destacó la articulación entre organismos del Estado para dar respuesta a estas situaciones complejas que se vivenciaron en varias localidades.

"Son 180 denuncias en toda la provincia, no es algo menor. No se puede tomar como una broma ni minimizar", afirmó Cuenca que remarcó la importancia de abordar con seriedad las amenazas registradas y explicó que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

En ese sentido, detalló que se trabajó de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad, la Policía, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Justicia, incluyendo la intervención del fuero de menores. "Es un abordaje interdisciplinario e interministerial, porque muchas veces estas situaciones se originan fuera del ámbito escolar pero impactan directamente en las escuelas", señaló.

Finalmente, Cuenca destacó el compromiso de todos los actores involucrados y valoró el trabajo conjunto. "La respuesta fue inmediata y articulada. Queremos agradecer a docentes, directivos, familias, a la policía, a la justicia y a todos los que fueron parte de la activación de los protocolos. Hay un diálogo directo y fluido que nos permite seguir tomando medidas para cuidar a la comunidad educativa", concluyó.

Además, durante la reunión se abordaron otros temas de gestión, como la reglamentación de concursos, el ordenamiento del ingreso al Estado y el seguimiento permanente de la infraestructura escolar en toda la provincia.

Una problemática con raíces profundas

La psicopedagoga y docente Nidia Álvarez, integrante del Colegio de Psicopedagogos de Entre Ríos, analizó las causas de esta violencia latente.

Explicó que no es nueva y que, aunque los episodios sean recientes, sus raíces son más profundas.

"Lo que estamos viviendo no es algo que surgió de un día para otro. Es una problemática que viene gestándose desde hace varios años, y se enmarca en un contexto de malestar que atraviesa a los adolescentes", señaló Álvarez.

Según la especialista, la adolescencia es una etapa compleja en la que confluyen diversas causas desencadenantes, muchas veces relacionadas con una falta de comunicación y apoyo emocional en el núcleo familiar.

"Se ha perdido el vínculo humano, la empatía, y los adultos no hemos sabido tramitar nuestras propias emociones. Estamos estresados, y a veces no logramos ver lo que está pasando con los más jóvenes. Vivimos en una cultura de ‘sálvese quien pueda’", afirmó.

Álvarez explicó que el malestar adolescente no es un fenómeno aislado, sino que responde a una historia de desconexión emocional y de problemas no resueltos en la infancia. "Un episodio disruptivo no surge de manera mágica. Siempre tiene un antecedente, una historia que no supimos leer a tiempo", apuntó.

En este sentido, la psicopedagoga subrayó que el rol de los adultos es fundamental. "Como adultos, tenemos una función muy asimétrica en relación con los niños y adolescentes. Es nuestra responsabilidad orientar, poner límites y, sobre todo, escuchar", destacó Álvarez.

Sin embargo, la situación es cada vez más difícil de manejar para las instituciones educativas. "La escuela está muy demandada, y aunque tiene el deber de escuchar y observar, está bastante sola en esto", comentó la psicopedagoga. La falta de recursos y de equipos profesionales en algunas escuelas agrava aún más la situación, ya que la violencia puede estallar en cualquier contexto social. "No se trata de estigmatizar la pobreza, sino de reconocer que las escuelas no siempre cuentan con los medios necesarios para acompañar el desarrollo emocional de los adolescentes", dijo Álvarez.

La mirada de los adolescentes

En algunas escuelas, el tema de las amenazas virales también se debatió dentro de las aulas e incluso se realizaron campañas para concientizar.

Tal fue el caso de la Escuela Nº15 "De la Baxada del Paraná, de la capital entrerriana, donde tras una amenaza de tiroteo, los alumnos de 5to C, de la institución se pusieron manos a la obra y en el marco de la materia “Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, grabaron un video donde abordan la problemática de los mensajes vinculados a las alertas sobre supuestos tiroteos.

Según se supo, el objetivo del video fue realizar un fuerte llamado a la conciencia, demostrando que las plataformas digitales también pueden ser utilizadas con un fin positivo.

“Un mensaje no es solo un mensaje y hacer amenazas, no es una broma, es un delito y tiene sus consecuencias reales”, afirman los jóvenes en el video y agregan: “las amenazas de tiroteos, provocan angustia, interrumpen clases y genera un problema en toda la comunidad”.

“La escuela es para compartir, aprender y sentirnos seguros. No es para tener miedo. La escuela es un espacio de crecimiento y futuro. Es una responsabilidad cuidarla entre todos”, resaltan los adolescentes de la Escuela Nº15 "De la Baxada del Paraná".

Fuente: El Once