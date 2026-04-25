Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se presentó la Defensora Publica Oficial

Michel señalo que: “la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del Rio Uruguay. La causa ya cuenta con la intervención de la Defensora Pública Oficial, se designó un perito biólogo y se avanzó en el pedido de información a la CARU”.

1. Intervención de la Defensora Pública Oficial.

Mediante un escrito, María José BONIFACINO -Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay (E.R.)- tomo intervención conforme lo ordenado y establecido en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Comercial que establece: “(...) Si hubiese de practicarse la prueba se citará a la contraria, salvo cuando resultare imposible por razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el defensor oficial (...)”.

Asimismo, la Defensora solicitó que se notifique a las demandadas -La República Oriental del Uruguay y la empresa HIF- a través del consulado uruguayo y/o la Comisión Administradora del Rio Uruguay -C.A.R.U.-.

2. Presentación de la Perito Bióloga.

Mediante un escrito, VIVIANA BEATRIZ COUSTÉ, Bióloga, Matricula N°00056*01*48 C.P.I.A. informo que: “la pericia encomendada se encuentra dentro de mi incumbencia profesional y que cuento con la idoneidad técnica para su realización”.

Luego agrego que para cumplir la tarea encomendada “requiere la realización de tareas de campo in situ, comprendiendo relevamiento ambiental, identificación y validación de puntos de acceso, así como la toma de muestras de agua superficial para su posterior análisis fisicoquímico y microbiológico”.

Viviana Beatriz Cousté actuó como consultor técnico licenciada en biología en la causa “Rio Matanza-Riachguelo” [i] , entre otros antecedentes.

3. Exhortos y pedidos de informe a la CARU.

Finalmente, se encuentran en trámite los exhortos internacionales y el pedido de informes a la CARU.

En este ultimo caso, el pedido de información dirigido al Sr. Presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay -Sr. Raúl Luis Montero- incluye:

“a) si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de “e Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas;

b) si la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.”

Esta información deberá ser respondida por la CARU en el plazo de diez días hábiles.

Por último, el diputado nacional señalo que “Coincidimos con el gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’, esperemos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Que los vecinos de Colon necesitan que la planta se relocalice y que este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes”.

[i] https://www.csjn.gov.ar/archivo-cij/adj/expedientes_riachuelo/05.pdf