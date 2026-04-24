Comienza el debate por la reforma de la Ley de Salud Mental. Puntos clave de la misma

Un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado tratará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo desde las 16.30. Minutos antes deberá constituirse la comisión cabecera, que quedaría presidida por la oficialista Ivanna Arrascaeta.

Un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General del Senado arrancará con el debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone una reforma de la actual Ley de Salud Mental.

La reunión se llevará a cabo a partir de las 16.30 en el Salón Azul. Minutos antes deberá constituirse la comisión cabecera, que quedaría presidida por la oficialista Ivanna Arrascaeta.

La iniciativa propone ampliar el objeto de la Ley 26.657, estableciendo que además de la protección de la salud mental se procure la prevención y el tratamiento, así como extendiendo las nociones de abordaje y recuperación de las afecciones de salud mental.

Entre sus principales puntos, tiene como enfoque dar un “rol central” a la mirada técnica-médica a la prevención y abordaje de la salud mental y al tratamiento de adicciones, al darle mayor relevancia a los especialistas médicos formados en psiquiatría", argumentó el PEN.

Según se explicó en los fundamentos, se amplía el margen legal para la creación de establecimientos encausados al tratamiento de problemáticas de salud mental.

La reforma avanza sobre lo referido a las internaciones involuntarias y replantea "lo que concierne al concepto de riesgo cierto e inminente para sí y para terceros, con el fin de establecer una formulación más abarcativa y clarificadora, para que, al momento de la evaluación de una eventual internación involuntaria, no se generen situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales, derivadas de las dificultades interpretativas del mismo".

Se postula el cambio de la expresión "riesgo cierto e inminente" por "situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", estimándose que dicha modificación "favorecerá la implementación de políticas públicas en el campo de la salud mental", consideró el PEN.

"Con el fin de asegurar la debida coherencia y armonía del ordenamiento jurídico en su conjunto, en particular respecto de los nuevos criterios en materia de internación involuntaria que se propician, se impulsa asimismo la sustitución de los artículos 41, 42 y 59 del Código Civil y Comercial de la Nación, con el fin de receptar de manera expresa dichos lineamientos y de evitar eventuales contradicciones interpretativas entre los distintos cuerpos normativos aplicables", se señaló.

En cuanto a las inspecciones que se realicen en establecimientos públicos o privados donde se encuentren personas con afecciones o trastornos de salud mental, dichas inspecciones deberán efectuarse exclusivamente por un equipo interdisciplinario, integrado obligatoriamente por un médico psiquiatra.

Fuente: apfdigital

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