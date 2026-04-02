Tras el corte del puente Urquiza, piden “una reunión seria” con la empresa concesionaria

Juan Ruiz, responsable de Defensa Civil de Campana, pidió desde RADIO MÁXIMA “una reunión seria” con la empresa concesionaria del corredor de las rutas nacionales 12 y 14, Autovías del Mercosur, luego del siniestro vial en el puente Urquiza.

Ruiz destacó el trabajo realizado para solucionar los problemas derivados del tremendo choque sobre el puente, pero advirtió que “las ambulancias que tenemos en Campana y Zárate son para el ámbito de la ciudad, no quita que podamos asistir a la ruta. Tenemos que tener una reunión seria, comprometida, con la nueva concesionaria del corredor 12-14 y ahí están incluidos también Ceibas, Villa Paranacito, Gualeguaychú y Zárate y Campana, a los fines de dirimir todas las instancias inherentes a los accidentes”.

“Lamentablemente es muy común, pasan muchos accidentes, no sé qué le está pasando a la gente por la cabeza, pero van a mucha velocidad, con el celular…suceden muchos accidentes. No solamente está el tema de los siniestros por alcance, sino además el transporte de sustancias peligrosas”, indicó.

Horas de corte

El siniestro ocurrió antes de las 17 horas de este miércoles en el km 110 de la Ruta Nacional 12, sobre el puente General Urquiza, en la mano Buenos Aires-Entre Ríos. El tránsito comenzó a ser liberado poco antes de las diez de la ncohe.

Ruiz manifestó que “las causas se ignoran. El primer camión se va sobre la primera baranda lateral y arrasa unos 20 metros de baranda hasta que queda estrellado contra una columna de alumbrado, hace tijera y otro camión que venía en la otra mano lo embiste, y por esa razón quedaron cortadas las dos manos. Los camiones quedaron totalmente destruidos y hubo que esperar varias horas”.

Agregó que “son camiones de porte muy grande, uno con riesgo de caer al vacío, hubo que trabajar mucho, y hubo que conseguir grúas pesadas para remover el camión y que no cayera. El otro problema es que con tanto tránsito hubo que reordenar para que las grúas y los Bomberos pudieran llegar al lugar del siniestro”.

Informó Ruiz que “hubo tres heridos, de los cuales dos fueron asistidos y llevados al hospital de Zárate, y un tercer herido fue atendido en el lugar por contusiones leves”.

Dijo además que “hubo alguna complicación con una chica embarazada que no pasó a mayores, estaba todo preparado para un traslado, así que el niño nacerá en Entre Ríos como quería ella”.