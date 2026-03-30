Reiteran alerta por calor extremo para este martes en Entre Ríos

La alerta por calor extremo en Entre Ríos marca el inicio de este martes con condiciones térmicas vigentes en gran parte de la provincia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el aviso se mantiene vigente y afecta particularmente a los departamentos de Gualeguay y Victoria, donde se prevén temperaturas elevadas que pueden impactar en la salud de la población.

De acuerdo con el organismo oficial, se trata de una alerta de nivel amarillo, lo que implica un efecto leve a moderado en las personas, aunque no deja de representar un riesgo. En especial, se recomienda extremar cuidados en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes pueden sufrir con mayor intensidad las consecuencias del calor.

Este escenario no responde a un evento puntual, sino a la continuidad de varios días con temperaturas por encima de los valores habituales. La persistencia del calor incrementa el estrés térmico en el organismo, dificultando la recuperación, especialmente durante la noche, cuando las mínimas también se mantienen elevadas.

Persistencia de altas temperaturas

El fenómeno de calor extremo en Entre Ríos se inscribe en un contexto más amplio que abarca a buena parte del centro del país, donde las condiciones atmosféricas favorecen la permanencia de aire cálido. Esta situación genera jornadas con temperaturas elevadas sostenidas en el tiempo, lo que potencia sus efectos acumulativos.

En este marco, la combinación de calor y humedad se convierte en un factor clave. La sensación térmica suele ubicarse por encima de la temperatura real, aumentando la incomodidad y el riesgo para la salud. Por eso, las autoridades insisten en la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición solar en horas pico y reducir la actividad física intensa.

Asimismo, las condiciones meteorológicas actuales pueden derivar en episodios de inestabilidad, con la posibilidad de tormentas aisladas que no necesariamente traerán un alivio inmediato. Estas variaciones forman parte de un patrón climático dinámico que se mantiene activo en la región.

Fuente: elonce

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