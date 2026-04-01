Donantes de médula ósea: Entre Ríos suma el hisopado bucal como método alternativo

Este 1 de abril se celebra el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, en coincidencia con el 22º aniversario de la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Desde esa fecha, más de 2000 pacientes de nuestro país que no contaban con un donante compatible recibieron un trasplante.

La decisión de incorporar el hisopado bucal como método alternativo de registro se enmarca en la necesidad de incrementar las posibilidades de trasplante para pacientes que no cuentan con un donante compatible en su entorno cercano. Actualmente, tres de cada cuatro personas que requieren un trasplante de células de la médula ósea no encuentran un donante compatible dentro de su familia y dependen de la solidaridad de donantes no emparentados.

En Argentina, los interesados en ser donantes deben inscribirse en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de CPH, una herramienta clave para conectar a pacientes con posibles donantes, que hoy cuenta con más de 320.000 inscritos.

Hasta ahora, la inscripción se realizaba principalmente a través de la donación de sangre. Con la incorporación del hisopado bucal, Entre Ríos suma una opción más accesible: solo es necesario completar una preinscripción y acercarse a un centro habilitado para la toma de muestra. Además, se prevé la realización de colectas externas para acercar esta posibilidad a más personas.

De esta manera, desde el Cucaier se informó que la posta habilitada para registro es el Laboratorio ubicado en el hospital San Martín, de Paraná (situado en calle Pascual Palma 451), donde se tomarán las muestras los días martes y viernes, de 9 a 12. Los interesados deben comunicarse previamente vía WhatsApp al 3434523376, para coordinar la cita.

En cuanto al proceso de donación en sí, el mismo consta de dos etapas. En primer lugar, se realiza la inscripción al registro mediante alguno de los métodos disponibles. Luego, en caso de resultar compatible con un paciente, se inicia la instancia de donación efectiva de células. Entre ambas etapas puede transcurrir un largo período de tiempo (una persona puede ser convocada hasta los 60 años), e incluso la donación puede no concretarse.

Cabe señalar que la inscripción no está dirigida a una persona en particular, sino que forma parte de una red solidaria global. En caso de compatibilidad, el Área de Donantes Preseleccionados se contacta con el potencial donante para confirmar la voluntad de continuar con el proceso.

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