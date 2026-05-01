Una parte de Entre Ríos entra en alerta amarilla por tormentas

También es posible que se registren ráfagas fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Según los reportes, el alerta afecta a los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

Recomendaciones

Ante este escenario, se solicita a la población extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:

Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas o muebles de jardín.

Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües.

Seguridad vial: en caso de conducir, hacerlo con luces bajas, aumentar la distancia de frenado y evitar zonas anegadas.

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