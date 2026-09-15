Un informe de la UNER alerta que la crecida de los ríos y el fenómeno de El Niño perjudicará a la economía entrerriana

Entre Ríos se encuentra atravesando un crítico escenario de alerta hidrometeorológica, ya que la combinación de tormentas severas a corto plazo y la probable consolidación del fenómeno climático El Niño hacia la temporada estival de 2026-2027 amenaza con desencadenar importantes crecidas en los ríos Paraná y Uruguay. Esta situación pone en jaque la infraestructura rural y urbana, amenazando la continuidad de las principales cadenas de valor provinciales.

Así lo advierte el Informe N.º 67 del Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), elaborado por los investigadores Germán Orsini, Nadia Flores y Erica Martínez.

El estudio subraya que las precipitaciones intensas y las inundaciones prolongadas generarán consecuencias directas en el transporte, la logística, la recolección de materias primas y el empleo regional.

Crecidas en desarrollo y evacuaciones en Concordia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes las alertas por tormentas fuertes con ráfagas y caída de granizo en la región, proyectando un trimestre (agosto-octubre de 2026) con acumulados de lluvia superiores a la media histórica.

La cuenca del río Uruguay es actualmente el frente más comprometido: En Concordia el río ya alcanzó los 11,25 metros y continúa en ascenso, obligando a realizar evacuaciones preventivas y a interrumpir el tránsito en zonas de la costanera.

Las crecidas y la acumulación prolongada de agua no son un problema nuevo para los especialistas. En el informe, citando análisis sobre los patrones climáticos globales desarrollados por Brat (2026), se remarca la complejidad del comportamiento de estos caudales: "Se vincula con la alteración y combinación de los patrones meteorológicos globales que favorece al desarrollo de tormentas intensas y precipitaciones persistentes que pueden extenderse durante meses, lo cual puede provocar que las masas de agua acumuladas puedan tardar semanas o incluso meses en escurrir hacia el mar, prolongando significativamente el período de anegamiento".

Golpe al corazón productivo: Ganadería, agricultura y apicultura

Entre los sectores con nivel de riesgo más elevado se destaca la ganadería. La evacuación y reubicación del ganado asentado en las zonas bajas e islas del Delta del Paraná (como en el departamento Islas del Ibicuy) ya comenzó.

La imposibilidad de utilizar las islas como área de pastoreo obliga a reemplazar el alimento natural por suplementación con rollos de alfalfa, incrementando marcadamente los costos operacionales. En paralelo, en la cuenca tambera de departamentos como Nogoyá, el anegamiento de los caminos rurales paraliza o retrasa la recolección diaria de leche cruda.

La apicultura y la citricultura afrontan riesgos igualmente complejos. En la apicultura, el repentino aumento del nivel del agua causa la pérdida de apiarios y dificulta las floraciones clave. En la producción cítrica del noreste entrerriano, los excesos hídricos generan asfixia radicular, pudrición de frutos y la proliferación de hongos fúngicos.

Respecto a los cultivos tradicionales, las lluvias fuera de norma complican la cosecha fina de trigo y cebada y amenazan con retrasar la siembra de la campaña gruesa (soja y maíz).

Pérdidas en el turismo y la economía costera

El impacto socioeconómico alcanza con fuerza a las ciudades ribereñas. El corredor turístico de la Costa del Río Uruguay —que integra a localidades como Colón, Concordia, Federación, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú— venía de registrar ingresos récord en la temporada estival de 2026, superiores a los 305.000 millones de pesos. Sin embargo, la inminencia de un fenómeno extendido de El Niño proyectado entre seis y ocho meses genera incertidumbre y cancelaciones masivas.

El sector comercial gastronómico de la ribera es uno de los primeros en sentir el impacto. Testimonios recogidos en la costanera de Concordia a comienzos de agosto de 2026 dan cuenta de la gravedad del panorama:

"Las ventas ya están en la mitad de las del año anterior", comentaron comerciantes del paseo costero, añadiendo que los hoteleros atraviesan un panorama desalentador mientras aguardan las previsiones de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Asimismo, se advierte sobre las repercusiones a mediano plazo para los emprendimientos de la zona: "Un local cerrado a causa de una inundación no genera ingresos mientras persiste la crecida, al tiempo que puede enfrentar costos adicionales asociados a la limpieza, reparación y reposición de mercadería e infraestructura".

Minería, avicultura y pesca artesanal

El informe académico resalta además los impactos indirectos sobre otras actividades estratégicas:

Minería de arena silícea: En la zona del río Paraná y el departamento Islas del Ibicuy, la subida del río y el anegamiento de accesos frenan la extracción de arena para la industria de la construcción, el vidrio y la provisión clave para la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

En la zona del río Paraná y el departamento Islas del Ibicuy, la subida del río y el anegamiento de accesos frenan la extracción de arena para la industria de la construcción, el vidrio y la provisión clave para la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. Avicultura: El deterioro de los caminos rurales dificulta el envío diario de alimentos balanceados y pollitos bebés, además de complicar el transporte de aves adultas hacia los frigoríficos. Los cortes de luz por tormentas aumentan el riesgo de mortalidad en galpones por falta de ventilación.

El deterioro de los caminos rurales dificulta el envío diario de alimentos balanceados y pollitos bebés, además de complicar el transporte de aves adultas hacia los frigoríficos. Los cortes de luz por tormentas aumentan el riesgo de mortalidad en galpones por falta de ventilación. Pesca artesanal: El fuerte arrastre de camalotales y residuos destruye artes de pesca y dificulta la captura de especies como el sábalo y la boga.

Frente a la vulnerabilidad detectada, el informe del CIEFCE enfatiza la necesidad de contar con una planificación estatal y presupuestaria adecuada para contener los daños sociales y productivos de una contingencia climática que amenaza con prolongarse durante los próximos meses. (APFDigital)

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