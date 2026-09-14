Este martes no habrá actividad judicial en la provincia

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos recuerda que, de acuerdo al régimen de rotación anual de inhábiles, durante el corriente año corresponde conmemorar el “Día de la Magistratura y la Función Judicial”.

Por tal motivo, la actividad en los Tribunales de la provincia será como la de un día feriado. Habrá guardias mínimas para casos de urgencia, no se atenderá al público ni se celebrarán audiencias, y se suspenderán los plazos procesales.

Se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas y estarán a disposición de la población las Mesas de Información Permanente, ubicadas en los Tribunales de las ciudades de Paraná 0800-444-6372 y Concordia.

14 de septiembre de 2026

SIC-STJER

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