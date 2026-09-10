Desarticularon una banda narco en Concordia y detuvieron a cinco personas

La presente causa tuvo su génesis cuando la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo del Dr. Fabio Zabaleta, solicitó a la División Antidrogas Concordia la realización de tareas investigativas con el objetivo de identificar una presunta narcobanda que funcionaría en la citada ciudad entrerriana.

Por consecuencia, los uniformados desarrollaron distintas labores de campo, vigilancias encubiertas y análisis informativos, logrando corroborar la existencia del mencionado grupo delictivo.

Asimismo, identificaron a varios sujetos sindicados como integrantes de la red en cuestión, al tiempo que individualizaron dos domicilios, ambos emplazados sobre la calle Pirovano de la localidad de Concordia, los cuales poseerían relación con los sospechosos.

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías Nº2 a cargo del Dr. Edwin Ives Bastian, ordenó la ejecución de los correspondientes allanamientos.

Así las cosas, los federales irrumpieron en los inmuebles y detuvieron a cinco individuos, tres hombres y dos mujeres. Por otro lado, secuestraron varias dosis de cocaína, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo, además de una amplia documentación.

Los arrestados, argentinos y mayores de edad, quedaron junto a los elementos confiscados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

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