Murió el periodista Chiche Gelblung

Murió Chiche Gelblung luego de una recaída en su estado de salud. El periodista y conductor tenía 82 años y había sido internado en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires debido a un cuadro respiratorio.

De acuerdo con la información difundida por su entorno, Gelblung se encontraba trabajando con normalidad hasta el lunes y, de hecho, avanzaba en un nuevo proyecto audiovisual. La aparición de las dificultades para respirar habría sido inesperada y estaría vinculada con una patología de base. Es por eso que permanecía bajo observación médica y se aguardaban los resultados de distintos estudios para determinar el alcance del cuadro. Finalmente en la mañana de este miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento de uno de los periodistas más influyentes y polémicos de la televisión argentina.

Vale recordar que en noviembre de 2023 fue hospitalizado de urgencia debido a un cuadro de insuficiencia renal, ocasión en que recibió la mencionada visita de Milei. A los pocos días del alta, ya estaba al aire. En abril de este año había revelado públicamente que le colocaron dos stents tras una descompensación y semanas después volvió a ser internado por complicaciones circulatorias.

“Esto no es joda”, “A mí me gusta preguntar lo que otros no preguntan”, “No hago periodismo para caer bien”, serán sólo algunas de las frases más recordadas de quien supo bromear con “La máquina de la verdad” y “autopsias de aliens”, e incluso así, no perdió notoriedad.

Quién fue Chiche Gelblung

Samuel “Chiche” Gelblung nació el 7 de octubre de 1944 y desarrolló una de las carreras más extensas y reconocibles del periodismo argentino, desde su labor en gráfica, radio y televisión, aunque fue en la pantalla chica donde se consolidó como una personalidad que marcó la época, con un estilo frontal y muchas veces controversial, y se convirtió en una referencia ineludible del periodismo policial y de actualidad.

Su nombre quedó asociado históricamente a ciclos como “Memoria”, uno de los programas periodísticos más emblemáticos de los años noventa, donde mezclaba investigación, entrevistas, archivos impactantes y una controvertida impronta editorial.