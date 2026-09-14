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Invitan a emprendimientos entrerrianos para exhibir y comercializar sus productos en Buenos Aires

La iniciativa busca promover y visibilizar productos y creaciones entrerrianas en la Ciudad de Buenos Aires. Las postulaciones estarán abiertas del 14 al 23 de septiembre.

14 Sep, 2026, 17:06 PM
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La representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires abre la convocatoria para formar parte de Entre Ríos en Casa, un espacio de exhibición, promoción y circulación de productos y creaciones entrerrianas que funcionará a través del Mercado Regional en Casa de Entre Ríos.

 

La propuesta busca consolidar una vidriera institucional para la producción cultural, creativa y productiva de la provincia, fortaleciendo la visibilidad de productores y emprendedores y su vinculación con nuevos públicos. Una invitación a descubrir productos, creadores y territorios entrerrianos.

 

Podrán postularse productores, artesanos, diseñadores, editoriales y emprendimientos creativos radicados en Entre Ríos o que desarrollen en la provincia su actividad productiva principal. La convocatoria comprende artesanías, objetos de diseño, arte impreso y editoriales, productos regionales, cosmética, accesorios y complementos.

 

La inscripción y participación son gratuitas. Las postulaciones estarán abiertas del 14 al 23 de septiembre de 2026 y se realizarán de manera online.

 

Link para postularse: https://www.casadeentrerios.gov.ar/?page_id=26864

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