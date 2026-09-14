Invitan a emprendimientos entrerrianos para exhibir y comercializar sus productos en Buenos Aires

La representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires abre la convocatoria para formar parte de Entre Ríos en Casa, un espacio de exhibición, promoción y circulación de productos y creaciones entrerrianas que funcionará a través del Mercado Regional en Casa de Entre Ríos.

La propuesta busca consolidar una vidriera institucional para la producción cultural, creativa y productiva de la provincia, fortaleciendo la visibilidad de productores y emprendedores y su vinculación con nuevos públicos. Una invitación a descubrir productos, creadores y territorios entrerrianos.

Podrán postularse productores, artesanos, diseñadores, editoriales y emprendimientos creativos radicados en Entre Ríos o que desarrollen en la provincia su actividad productiva principal. La convocatoria comprende artesanías, objetos de diseño, arte impreso y editoriales, productos regionales, cosmética, accesorios y complementos.

La inscripción y participación son gratuitas. Las postulaciones estarán abiertas del 14 al 23 de septiembre de 2026 y se realizarán de manera online.

Link para postularse: https://www.casadeentrerios.gov.ar/?page_id=26864

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