Valentinuz Aberturas cerró definitivamente tras casi 50 años de actividad en Paraná

La firma había sido fundada en 1977 y atravesaba un proceso de paralización que provocó despidos, salarios adeudados e incertidumbre sobre su continuidad. Antes del cierre definitivo, la planta había quedado funcionando únicamente con guardias mínimas.

Los acuerdos indemnizatorios fueron negociados de manera particular con cada empleado, por lo que no se estableció un porcentaje general respecto de las deudas laborales. Aunque las condiciones alcanzadas no fueron consideradas ideales, representaron la salida acordada ante la situación económica de la empresa.

Acuerdos individuales con los trabajadores

El abogado Fausto Gripaldi estuvo a cargo de las negociaciones y continuaba interviniendo en las gestiones pendientes. La empresa todavía debía entregar a cada ex empleado las correspondientes certificaciones de trabajo.

Esos documentos resultan necesarios para acreditar formalmente los períodos laborales y los aportes realizados. Su entrega quedó como uno de los últimos trámites que deberán completarse tras el cierre de la fábrica, según se indicó a Elonce.

Parte de los trabajadores desvinculados logró incorporarse a otras actividades, mientras que otros continuaban buscando empleo. La situación más compleja alcanzó a quienes habían desarrollado prácticamente toda su vida laboral dentro de la empresa y todavía no cumplían con la edad necesaria para jubilarse, pese a contar con una extensa cantidad de años aportados.

Una empresa fundada en 1977

Valentinuz Aberturas inició su actividad en Paraná en 1977 y se especializó en la fabricación de aberturas. Con el paso de los años consolidó su producción y se instaló en el Parque Industrial de la capital entrerriana.

La paralización puso fin a una trayectoria de casi cinco décadas y afectó especialmente a los empleados de mayor antigüedad. Para algunos de ellos, el cierre significó la necesidad de reinsertarse en el mercado laboral cuando todavía les faltaban años para alcanzar la edad jubilatoria.

La venta de la planta permitió obtener recursos para avanzar con las indemnizaciones. Sin embargo, la modalidad utilizada implicó que cada trabajador negociara su situación de forma individual, de acuerdo con la deuda que la compañía mantenía en cada caso.

La crisis de la industria de aberturas

El cierre se produjo en un escenario complejo para las empresas dedicadas a fabricar aberturas en Argentina. El sector resultó afectado por la caída de la construcción, la paralización de la obra pública, la reducción de la demanda y el ingreso de productos importados.

Muchas pequeñas y medianas empresas trabajaron con márgenes de rentabilidad reducidos y extensos plazos de cobro, lo que generó dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano. Ante ese panorama, distintas compañías debieron recortar personal, iniciar concursos preventivos o reconvertir sus actividades.

El reemplazo progresivo de la producción nacional por productos terminados provenientes del exterior también impactó sobre los fabricantes y su red de proveedores. La reducción de la actividad no afectó solamente a las plantas industriales, sino también a los servicios y emprendimientos vinculados con cada establecimiento.

Los datos de la actividad industrial

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que la actividad industrial cayó en julio un 5% respecto del mes anterior y un 4,9% en la comparación interanual. El resultado confirmó un deterioro que ya había sido anticipado por otros indicadores del sector.

Los datos también mostraron un cambio negativo en la tendencia de la actividad manufacturera. La falta de demanda continuó señalada como uno de los principales problemas para las industrias, junto con las dificultades financieras y el incremento de la competencia de productos importados.

De hecho, un informe elaborado por Fundar que analizó la evolución del entramado empresarial del país reveló que Argentina perdió unas 31.000 empresas desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, lo que representó un promedio aproximado de 33 firmas por día. (APFDigital)

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