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Sociedad UNIDAD PENAL 9

“Urribarri se muestra bien, recibió visitas y retiró la comida”: los primeros días en la UP9

El director de la UP9 dio detalles sobre los primeros días del exgobernador y los dos exfuncionarios condenados por corrupción.

14 Sep, 2026, 09:23 AM
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Lucas Dufour, director de la Unidad Penal 9, informó en RADIO MÁXIMA que el exgobernador Sergio Urribarri recibió el viernes las primeras visitas, y detalló que “se muestra bien”, a la vez que retiró la comida ofrecida tal como el resto de los internos.

 

Urribarri llegó el viernes a la granja penal El Potrero, a pocos kilómetros de Gualeguaychú, junto a su cuñado y exfuncionario Juan Pablo Aguilera, de 47 años, y a quien fuera su ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, en el marco de la condena por corrupción.

 

“Recibió visitas y a su vez llamados telefónicos por parte de familiares directos. Se le facilita la conexión para que puedan dialogar con sus familiares, como ocurre con los otros internos. Es un teléfono celular que es monitoreado por un funcionario”, explicó Dufour.

 

“Solamente estuvieron en el pabellón y recibieron visitas el viernes por la tarde. Ellos son de afuera, y los internos de otra ciudad tienen la posibilidad de recibir visitas a medida que vayan avisando. Hay un día específico para visitas, pero con internos de otra ciudad se aplica otra flexibilidad”, indicó el director de la cárcel.

 

Agregó que “no requirieron atención médica, salvo la revisación médica que se les hizo al ingresar. Retiraron la comida del establecimiento, fue un ingreso normal como todo ingreso”.

 

Ante una consulta, manifestó que “la reacción de los internos fue normal como pasa en todo ingreso, cada uno está pagando su delito y no hubo ninguna manifestación”.

 

“Lo único que trajeron a su ingreso fue su vestimenta”, señaló Dufour.

 

El pabellón

 

El director de la UP9 manifestó que “hoy ellos están en período de adaptación en un pabellón denominado “adultos mayores”, todo se desarrolla con normalidad con respecto al resto de la población penal. La totalidad de las 20 celdas del pabellón están ocupadas”.

 

“Hay un régimen progresivo, en primera instancia se hace un período de observación para ver cómo se va desenvolviendo, para luego en el avance de la pena incorporarlo a otras actividades. Se le propone todo tipo de actividad como al resto, y garantizamos la seguridad de la persona”, precisó.

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