AGMER lanza la Escuela Itinerante Entrerriana para recorrer la provincia

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) pondrá en marcha este miércoles 16 de septiembre la Escuela Itinerante Entrerriana, una propuesta que recorrerá los distintos departamentos de la provincia para visibilizar la situación de la docencia y fortalecer los reclamos por mejores salarios y condiciones laborales. El lanzamiento se realizará en la Plaza Mansilla de Paraná, frente a Casa de Gobierno, donde se desarrolla la primera jornada de esta iniciativa sindical.

Desde AGMER señalaron que la Escuela Itinerante Entrerriana iniciará en la capital provincial un recorrido que continuará por los distintos departamentos entrerrianos, con el objetivo de promover espacios de encuentro, organización y debate entre las y los trabajadores de la educación.

La propuesta buscará, además, visibilizar la situación que atraviesa la educación pública y multiplicar los reclamos frente a las políticas que el gremio identifica como de ajuste y vaciamiento.

Durante las jornadas se desarrollarán distintas actividades y propuestas destinadas a generar espacios de participación colectiva. En ese marco, la Escuela Itinerante será presentada como un ámbito para que la docencia pueda encontrarse, debatir y expresar sus demandas.

La iniciativa también apunta a fortalecer la organización territorial y la unidad del sector, llevando la voz de las y los trabajadores de la educación a cada localidad de la provincia.

Desde el gremio destacaron el rol de quienes, en cada comunidad entrerriana, sostienen y defienden cotidianamente la educación pública.

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