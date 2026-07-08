Docentes consideran escasa la nueva propuesta del gobierno y la rechazan

“En una nueva audiencia de paritaria salarial llevada a cabo en la tarde de este miércoles, la representación docente volvió a rechazar la propuesta del gobierno provincial, que presentó ínfimas modificaciones respecto a la anterior. Solicitamos una propuesta que contenga mejoras acordes a la realidad salarial de la docencia. Declaramos la situación de conflicto hasta un nuevo encuentro, el cual deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles por venir”, expresan desde AGMER.

El gobierno ofreció un incremento consistente en un 3% sobre los haberes de Julio (a cobrar en agosto) y un 4% sobre los haberes de septiembre (a cobrar en octubre), remunerativo y bonificable. Y un incremento sobre código de FOPID y Conectividad, profundizando los montos en negro. El mínimo docente para el cargo testigo se eleva a $850.000.

“El gobierno presentó este miércoles una nueva propuesta de recomposición salarial para los trabajadores docentes que incluye incrementos salariales para julio y septiembre, aumentos en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad, además de elevar el salario mínimo docente a 850.000 pesos de bolsillo desde julio”, indica el parte de prensa de la Secretaría de Comunicación de la provincia.

“Desde AGMER rechazamos esta propuesta, con ínfimos cambios respecta a la anterior, que ya habíamos rechazado y considerándola insuficiente para someterla a discusión. Como ya hemos expresado el rechazo estuvo fundamentado en que lo ofrecido dista de representar el proceso inflacionario y afrontar el aumento del costo de vida, lo que viene deteriorando cada mes los salarios docentes, empujando a situaciones dramáticas como el ahondamiento de condiciones de pobreza, el pluriempleo y la sobrecarga laboral en las y los trabajadores de la educación.

Solicitamos por ello que esta propuesta contenga mejoras que incluyan porcentajes en el mes de agosto y blanquear como remunerativos y bonificables lo referido a FOPID y Conectividad”.

Desde la Secretaría de Trabajo se establecerá esa fecha dentro de los 5 días hábiles administrativos de esta solicitud.

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