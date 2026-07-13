Una familia que regresaba a Entre Ríos sufrió un vuelco en ruta 12

Un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 36 años de edad, domiciliado en la localidad de San José (Entre Ríos), quien viajaba acompañado por su esposa y dos menores de edad, terminó volcado en el cantero central de la autovía 12 altura del km 158. Como consecuencia del siniestro, la mujer sufrió lesiones de carácter leve.

Por causas que se tratan de establecer, mientras el vehículo circulaba desde la ciudad de La Plata (Buenos Aires) con destino a su domicilio en San José, el conductor perdió el control del rodado, finalizando su trayectoria con un vuelco sobre el cantero central de la autovía.

Al lugar del siniestro concurrió una dotación de bomberos voluntarios de Ceibas, a bordo de los móviles N.º 24 y N.º 27. Al arribo del personal, los cuatro ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo. Fueron asistidos por el enfermero de bomberos, mientras se realizaron tareas de prevención y control del tránsito en conjunto con personal del Puesto Vial Ceibas de Gendarmería Nacional.

Posteriormente, con la intervención del auxilio del corredor vial, se procedió al retiro del vehículo siniestrado, quedando normalizada la circulación en ambos sentidos de la autovía.

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