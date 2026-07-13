 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad SINIESTRO VIAL

Una familia que regresaba a Entre Ríos sufrió un vuelco en ruta 12

El siniestro vial ocurrió en el km 158 y el vehículo quedó dado vuelta en el cantero central. El conductor viajaba con dos menores de edad y una mujer que fue asistida por lesiones.

13 Jul, 2026, 22:26 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 36 años de edad, domiciliado en la localidad de San José (Entre Ríos), quien viajaba acompañado por su esposa y dos menores de edad, terminó volcado en el cantero central de la autovía 12 altura del km 158. Como consecuencia del siniestro, la mujer sufrió lesiones de carácter leve.

 

Por causas que se tratan de establecer, mientras el vehículo circulaba desde la ciudad de La Plata (Buenos Aires) con destino a su domicilio en San José, el conductor perdió el control del rodado, finalizando su trayectoria con un vuelco sobre el cantero central de la autovía.

 

Al lugar del siniestro concurrió una dotación de bomberos voluntarios de Ceibas, a bordo de los móviles N.º 24 y N.º 27. Al arribo del personal, los cuatro ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo. Fueron asistidos por el enfermero de bomberos, mientras se realizaron tareas de prevención y control del tránsito en conjunto con personal del Puesto Vial Ceibas de Gendarmería Nacional.

 

Posteriormente, con la intervención del auxilio del corredor vial, se procedió al retiro del vehículo siniestrado, quedando normalizada la circulación en ambos sentidos de la autovía.

Temas

SINIESTRO VIAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso