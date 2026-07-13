Encuesta Cualitativa de la Construcción del Indec prevé perspectivas desfavorables para el período junio-agosto 2026

Perspectivas para el período junio-agosto de 2026” expuso que la opinión de las empresas sobre la actividad privada está dividida, lo que no ocurre con la obra pública donde primó una visión desfavorable.

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción, realizada a grandes empresas del sector, muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período junio-agosto de 2026.

En efecto, 67,3% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 18,3% estima que disminuirá y 14,4%, que aumentará.

Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 60,2% opina que el nivel de actividad no cambiará durante el período junio-agosto de 2026, mientras que 23,7% cree que disminuirá y 16,1%, que aumentará.

Las empresas que realizan principalmente obras privadas y que prevén que la actividad del sector aumentará en los próximos tres meses indican como principales causas el crecimiento de la actividad económica (28,9%) y la estabilidad de los precios (20,0%).

Las empresas que se dedican mayormente a las obras públicas y que estiman una suba de la actividad del sector en los próximos tres meses indican como principales causas los nuevos planes de obras públicas (24,3%) y el reinicio de obras públicas (22,6%).

Las empresas que realizan principalmente obras privadas y que prevén que la actividad del sector disminuirá en los próximos tres meses indican como principales causas la caída de la actividad económica (25,9%) y los altos costos de la construcción (19,4%).

Las empresas que se dedican mayormente a las obras públicas y que estiman una caída de la actividad del sector en los próximos tres meses indican como principales causas la caída de la actividad económica (26,7%) y los atrasos en la cadena de pagos (23,3%).

Con respecto al tipo de obras que se realizarán en los próximos tres meses, las empresas que se dedican principalmente a las obras privadas repartieron su respuesta de la siguiente manera: viviendas, 16,8%; montajes industriales, 16,5%; edificios industriales, 12,1%; otras obras de arquitectura, 8,4%; y obras viales y de pavimentación, 8,1%; entre otras.

Por su parte, las empresas que se dedican fundamentalmente a obras públicas respondieron principalmente: obras viales y de pavimentación, 37,0%; otras obras de arquitectura, 15,7%; distribución de agua y cloacas, 11,2%; viviendas, 10,7%; y edificios educacionales, 7,9%; entre otras.

Con relación a la variación estimada para los próximos tres meses de la cantidad de personal ocupado, permanente y contratado, entre las empresas que se dedican principalmente a obras privadas, 72,6% prevé que no habrá cambios, 19,6% estima una disminución y 7,8%, un aumento.

En el caso de los empresarios que se dedican a obras públicas, 58,7% cree que no habrá cambios, 26,1% estima que disminuirá y el 15,2% restante opina que aumentará. A la hora de identificar las políticas que incentivarían al sector, las empresas que realizan principalmente obras privadas señalan las políticas destinadas a las cargas fiscales (23,9%) y las destinadas a los créditos de la construcción (22,5%), entre otras.

Los empresarios de la construcción que realizan principalmente obras públicas se inclinan por políticas destinadas a la estabilidad de los precios (25,3%) y las destinadas a las cargas fiscales (22,6%), entre otras. Con respecto a la evolución de las necesidades crediticias para los próximos tres meses, 49,6% de los respondientes dedicados a obras privadas estima que no variará, 32,0% no tomarán créditos y 12,6% cree que aumentarán, entre otras respuestas. Entre los empresarios dedicados a obras públicas, 46,1% dijo que no variará, 26,4% cree que aumentarán y 22,0% no tomarán créditos, entre otras.

Las necesidades de crédito de las empresas se canalizan mayoritariamente a través del sistema bancario. Las empresas que realizan principalmente obras privadas y aquellas que se dedican mayormente a la obra pública toman crédito en 64,5% y 62,9%, respectivamente, de las bancas privada y pública. (APFDigital)

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