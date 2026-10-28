 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad MONITOREO

Entre Ríos monitorea la situación hídrica y se mantiene sin alerta para toda la provincia

En el monitoreo diario que realiza el gobierno entrerriano, persiste la situación de color verde para toda la provincia.

28 Oct, 2026, 09:35 AM
Agregar MO en
Foto Graciela Méndez
Foto Graciela Méndez
Agregar MO en

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Singir), emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

 

Situación por localidad

 

CONCORDIA

Día 28/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 9.02 mts BAJA

Altura de alerta: 11.00 mts

Evacuación: 12.50 mts

 

COLÓN

Día 28/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 5.64 mts BAJA

Altura de alerta: 7,10 mts

Evacuación: 7.90 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

FEDERACIÓN

Día 28/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 2.32 mts BAJA

Altura de alerta: 3.90 mts

Evacuación: 4.20 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

 

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Día 28/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 4.46 mts BAJA

Altura de alerta: 5.30 mts

Evacuación: 6.30 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

 

GUALEGUAYCHÚ

Día 28/10/2026 00:00 hs.

Gualeguaychú 2.58 BAJA

Altura de alerta 3.50

Altura de evacuación 3.80

 

Cantidad de evacuados: 0

 

Boca Gualeguaychú 2.50 BAJA

Altura de alerta 2.80 mts

Altura de evacuación 3.10 mts

 

LA PAZ

Día 28/10/2026 00:00 hs.

La Paz 5.72 CRECE

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

Cantidad de autoevacuados: 1 familia

 

HERNANDARIAS

Día 28/10/2026 00:00 hs.

Hernandarias 4.88 CRECE

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

 

PARANÁ

Día 28/10/2026 00:00 hs.

Paraná 4.21 CRECE

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

DIAMANTE

Día 28/10/2026 00:00 hs.

Diamante 4.55 CRECE

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

VICTORIA

Día 28/10/2026 00:00 hs.

Victoria 3.94 CRECE

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

IBICUY

Día 86/10/2026 00:00 hs.

Ibicuy 1.00 CRECE

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

Temas

MONITOREO

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso