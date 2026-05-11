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Sociedad NIÑOS

"Son niños que están muy solos y padres que no acompañan la crianza en la era digital", remarca la pediatra Pedrouzo

En diálogo con RADIO MÁXIMA, la pediatra Silvina Pedrouzo, dijo que "lo que más daña a los chicos son las redes sociales, la comparación permanente y la violencia que circula".

11 May, 2026, 10:11 AM

"Los niños necesitan jugar, eso desencadena la creatividad, se fabrican juguetes con todas las normativas para que un niño no tenga ningún tipo de lesión. No es solo elegir el juguete más caro, sino que sea bueno y que invite a crear, muchas veces el juguete más sencillo es el mejor, el que tiene un final abierto", comentó Pedrouzo.

 

Al ser consultada sobre su mirada social, la pediatra agregó: "Cuando voy a tomar un café veo que los padres están tomando un café y comiendo medialunas mientras que los hijos están con el celular, los niños están muy solos y desamparados en el mundo digital. Todos tenemos que recibir la alfabetización de lo digital, hasta los más grandes".

 

"Desde los 13 años es la edad ideal para que use un celular, digo desde los 13 porque un chico ya puede ir caminando solo a la escuela, conoce las normas de tránsito, sabe pedir ayuda, conoce los riesgos. No dejaríamos a un niño de 3 años solo cruzar la calle. No hay que meterlos en un mundo que todavía no conocen las reglas", agregó la pediatra.

 

"Hoy en día es muy díficil poner límites, el adulto está relegando mucho su función, es imposible educar sin poner límites", concluyó.

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