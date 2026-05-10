Por el fenómeno de El Niño, Entre Ríos se sumó a la Mesa convocada por la Agencia Federal de Emergencias

Con el objetivo de analizar el posible impacto del fenómeno "El Niño" en la región y fortalecer las estrategias locales de mitigación, Entre Ríos formó parte de la primera reunión de la Mesa de Preparación ante el fenómeno meteorológico El Niño, convocada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El encuentro se hizo en la Casa de Gobierno de Santa Fe y en representación de Entre Ríos fue el director de Defensa Civil, Óscar Díaz Bertozzi, quien trabajó junto a sus pares de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe en la revisión de antecedentes históricos y la evaluación de riesgos específicos para nuestra zona.

Durante la jornada, se destacó que la dirección operativa de las emergencias recae en el gobierno provincial, contando con el respaldo técnico y logístico de la AFE. En este sentido, se avanzó en la implementación de un Sistema de Comando Unificado, diseñado para optimizar los recursos y la comunicación en caso de contingencias climáticas.

Las previsiones meteorológicas presentadas por especialistas de la AFE indican una transición hacia las condiciones de "El Niño" a partir del trimestre junio-julio-agosto. En este sentido, se espera un incremento de precipitaciones, sobre todo para primavera/verano 2026/2027, coincidiendo con la temporada estacional de lluvias en la Cuenca del Plata.

Los registros del Servicio Meteorológico Nacional confirman que eventos anteriores de esta naturaleza han impactado significativamente en las provincias del Litoral.

Prensa Gobierno ER

Temas PREVENCION