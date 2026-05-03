Volvían del recital de La Renga en Gualeguaychú y volcaron en la Ruta Nacional 14

Un vehículo volcó en la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 238, en sentido sur–norte, y sus dos ocupantes resultaron heridos, por lo que debieron ser trasladados a un centro de salud para su atención.

El hecho fue atendido por personal de la Comisaría Pedernal, que intervino tras el siniestro ocurrido por causas que se encuentran en etapa de investigación. Según se informó, se trató de una Renault Kangoo gris conducida por un hombre de 34 años, quien viajaba acompañado por una mujer. El rodado despistó y terminó volcando, quedando apoyado sobre su lateral derecho en el cantero central, con daños de consideración.

De acuerdo al testimonio de los ocupantes, regresaban del recital de la banda La Renga en Gualeguaychú cuando se produjo el accidente. Ambos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al Hospital Masvernat de Concordia, donde se les diagnosticó traumatismo encéfalo-craneano (TEC) y politraumatismos toracoabdominales. Permanecen en observación, a la espera de nuevas evaluaciones médicas.

En el operativo trabajaron móviles policiales de la zona, personal de Gendarmería Nacional y efectivos de Seguridad Vial, mientras que el vehículo fue retirado posteriormente mediante una grúa del peaje. Las autoridades continuaban con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Fuente: El Once, Policía de Entre Ríos.