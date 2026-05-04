Presentan la “Baldosa del Biocorredor Trinacional” para visibilizar la ruta verde entre Argentina, Uruguay y Brasil

Tres países, tres comunidades y un mismo propósito se unen en una jornada que trasciende fronteras, reafirmando el compromiso colectivo con el ambiente y la integración regional.

Las plantaciones se realizarán en simultáneo en:

📍Pueblo General Belgrano, Gualeguaychú (Argentina)- 18 hs

📍 Barra do Quaraí (Brasil) – 18 hs

📍 Bella Unión (Uruguay) – 18 hs

📍 Buenos Aires – Estadio de River Plate (Argentina) – 18 hs

📍Salto (Uruguay)

En cada punto, se plantarán árboles nativos como símbolo vivo de unión, respeto por la naturaleza y compromiso compartido.

Esta acción forma parte del biocorredor ecológico que busca conectar Ushuaia (Tierra del Fuego) con Alaska, con el objetivo de restaurar ecosistemas, fortalecer la biodiversidad y contribuir a la mitigación del cambio climático.

Más que un inicio, esta jornada representa una acción de fortalecimiento y unidad, consolidando un camino que continúa creciendo con la participación de comunidades de toda la región.

“Hoy no marcamos límites… sembramos unión”, expresan los organizadores, destacando el valor de los pequeños gestos que generan grandes transformaciones.

La propuesta también pone en valor el símbolo de las “3 baldosas” 🇦🇷🇺🇾🇧🇷 como representación del encuentro entre culturas, territorios e identidades, unidas por una intención común: construir un futuro en armonía con la naturaleza y entre los pueblos.

✨ Pequeños y simples actos tienen una grandeza excepcional ✨

📍Lugar: Plaza San Martín, Nuevo Pueblo Belgrano. Calles San Marcelo y Diamante.

📅 Fecha: 9 de mayo

🕒 Hora: 18 hs

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