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Sociedad BAJO CONSUMO

Sigue retrocediendo el consumo de carne en medio de la suba de precios

Un informe de CICCRA revela que en marzo se registró uno de los niveles de actividad más bajos para ese mes en las últimas décadas. También retrocedió el consumo por habitante en medio de la suba de precios.

8 May, 2026, 17:45 PM

La faena vacuna registró en marzo uno de los niveles más bajos de las últimas décadas para ese mes, en un contexto marcado por la caída del stock ganadero, la reducción del consumo interno y el fuerte incremento de los precios de la carne.

 

Según el informe económico elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), durante marzo se procesaron 1.029.000 cabezas de ganado bovino.

 

El dato representa una caída interanual del 0,2 por ciento respecto al mismo mes de 2025 y confirma la tendencia descendente que viene atravesando el sector durante los últimos meses.

 

El informe reflejó además una nueva retracción en el consumo interno de carne vacuna.

 

Durante el primer trimestre del año, el consumo aparente totalizó 512,8 mil toneladas, lo que representó una caída del 10 por ciento frente al mismo período de 2025.

 

En tanto, el promedio móvil de consumo por habitante se ubicó en 47,3 kilos anuales durante marzo, con una baja interanual del 3,7 por ciento.

 

La reducción del consumo se produjo en un contexto de fuertes aumentos en los precios de la carne vacuna.

 

El precio del asado subió casi 69%

 

El reporte indicó que el precio relativo del ganado en pie alcanzó entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 el nivel más alto de los últimos 15 años.

Esa situación impactó directamente en el valor final de los cortes en las carnicerías y supermercados.

Según datos relevados por el INDEC y citados en el informe, algunos cortes registraron aumentos de hasta el 68,9 por ciento en el último año, como ocurrió con el asado.

 

Aunque en marzo la producción de carne logró una leve mejora interanual gracias al mayor peso promedio de los animales faenados, el acumulado trimestral terminó igualmente por debajo de los niveles registrados el año pasado.

 

 

 

Con información de elonce.com

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