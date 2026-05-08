Clínicas entrerrianas en estado de alerta por restricciones de PAMI

Las declaraciones surgieron luego de conocerse que un sanatorio de Concordia restringió la atención a afiliados del PAMI debido al contexto económico y operativo. Según explicó la dirigente, la problemática afecta a prestadores de todo el país.

“Estamos en un momento de mucha incertidumbre en todo el contexto del convenio con PAMI”, afirmó D’Agostino.

Sobre la clínica de Concordia en particular, expresó que “son decisiones individuales” y sostuvo que existía expectativa por un cambio de convenio impulsado por la obra social nacional, aunque “pedían adhesión, pero no nos decían exactamente a qué estábamos adhiriendo”.

Topes en estudios y prácticas médicas

La presidenta de la Acler explicó que comenzaron a detectarse restricciones automáticas al momento de cargar prestaciones médicas en el sistema. “No son restricciones de los sanatorios, son restricciones que nos aparecen por sistema”, aclaró.

En ese sentido, relató una situación ocurrida en su propio establecimiento: “El día 5 del mes pasado viene un afiliado de PAMI a hacerse una placa radiográfica y cuando queremos cargar la orden nos sale que el cupo ya está completo, cupo completo el día 5 del mes”.

Según detalló, el problema se repite en distintas prácticas y servicios médicos. “Nos ponen topes, pero no sabemos a qué obedecen. Supongo que la ecuación es a menor gasto”, manifestó.

La dirigente indicó que, ante esas limitaciones, muchos afiliados deben ser derivados a las oficinas regionales de PAMI para intentar conseguir autorizaciones especiales. “Hay que mandar los afiliados a la UGL para ver si pueden habilitarle prácticas por fuera de lo que nosotros no podemos cargar”, explicó.

“Los débitos son rarísimos”, sostuvo D’Agostino

Otro de los puntos señalados por la representante de los sanatorios fueron los descuentos aplicados en las liquidaciones de prestaciones ya realizadas. “En las facturas de este mes del pago llegan débitos que no entendemos de qué se trata. Lo único que dice es ‘fuera de rango’”, afirmó.

D’Agostino remarcó que incluso fueron descontadas prácticas de alta complejidad previamente autorizadas por PAMI. “Es rarísimo y no tenemos respuesta. Ese es el problema: incertidumbre”, expresó.

Además, aseguró que la situación se replica en diferentes provincias. “Tenemos grupos de WhatsApp de todas las asociaciones de clínicas del país y todos estos débitos se dieron igual en todos lados, sin explicación alguna”, sostuvo.

Alertaron por la crisis de la seguridad social

La presidenta de Acler también advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan las obras sociales nacionales y el impacto sobre el sistema de salud privado.

“La seguridad social hoy está en riesgo”, afirmó a El Once. Y agregó: “La medicina es cara y se encarece”.

Según señaló, algunas obras sociales presentan importantes atrasos en los pagos. “Tenemos la UTA, camioneros, los viales; hay varias con serias dificultades”, indicó.

Finalmente, D’Agostino confirmó que cámaras y entidades vinculadas al sector sanitario elevaron reclamos formales al Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y PAMI para solicitar soluciones. “No hay respuesta todavía”, concluyó.

Fuente: APFDigital