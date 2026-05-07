“Defendemos el trabajo, pero no a costa de nuestros recursos naturales”, afirmaron desde Paysandú

“La desocupación en Paysandú es muy grande y se aprovechan de la promesa de 3.000 puestos de trabajo”, sostuvo Sánchez, y señaló que buscan incidir de esta forma en la opinión de la comunidad.

En este sentido ambientalistas y vecinos impulsan una campaña de recolección de firmas a nivel departamental para promover una consulta popular sobre la protección de un sector considerado clave desde el punto de vista ambiental.

La iniciativa busca que la comunidad pueda expresarse sobre la posibilidad de declarar determinados terrenos como área de reserva natural, con el objetivo de impedir la instalación de emprendimientos industriales en la zona.

“No queremos que instalen esa planta, ni ninguna planta industrial en ese lugar”, señaló desde la organización.

Si bien consideró que en la comunidad existe un fuerte compromiso social en la defensa de los recursos naturales, se hará participe a los vecinos de las decisiones relacionadas con el futuro de la planta.

Se prevé que, si la Junta Departamental se pronuncia en contra del proyecto industrial, el intendente deberá convocar a un plebiscito.

“Estamos haciendo una campaña de recolección de firmas para que los sanduceros y sanduceras puedan decidir si están de acuerdo o no con declarar esos padrones como áreas de reserva”, indicó Sánchez.