El salario inicial docente en Entre Ríos cubre solo la mitad de la canasta básica

El informe del Centro de Investigación Social y Política de Entre Ríos de la CTA, al que accedió APFDigital, analiza la evolución del salario mínimo docente en la provincia de Entre Ríos en relación con la canasta básica total durante el período comprendido entre julio de 2023 y marzo de 2026.

El objetivo es ofrecer una lectura del deterioro del poder adquisitivo experimentado por los docentes con menor antigüedad y categoría, utilizando como marco de referencia tanto los valores nominales de cada variable como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Desde el punto de vista metodológico, el análisis parte de los valores nominales del salario mínimo docente —correspondiente al cargo de maestra/o de grado inicial sin antigüedad— y los contrasta con el costo de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo, que es el umbral oficial de pobreza en Argentina.

“El presente informe no solo describe la evolución del salario docente en términos cuantitativos, sino que busca dar cuenta de un proceso más profundo: el deterioro sostenido de las condiciones materiales de vida de quienes sostienen el sistema educativo”, indicó Víctor Hutt, dirigente sindical de Agmer e integrante de la comisión de salario del sindicato docente.

“En los últimos años, se ha vuelto cada vez más frecuente que docentes deban recurrir a actividades laborales complementarias para garantizar la subsistencia de sus hogares. Este fenómeno, lejos de ser marginal, expresa un cambio estructural: el salario docente ha dejado de cumplir su función básica de sostén económico, generando situaciones de endeudamiento creciente y una presión constante por obtener ingresos adicionales fuera del ámbito educativo”, advirtió.

Luego sostuvo que “este desplazamiento implica también una transformación en la propia discusión salarial. Si en otros períodos el debate incluía dimensiones vinculadas al desarrollo profesional -como el acceso a bienes culturales o la formación continua-, en la actualidad se encuentra reducido a la cobertura de necesidades esenciales. Aun en ese plano mínimo, los ingresos resultan insuficientes frente al costo de la canasta básica”.

“Las consecuencias de este proceso trascienden lo individual. A medida que la docencia pierde su capacidad de garantizar condiciones de vida dignas, se debilita su capacidad de retener trabajadores, lo que abre un escenario de progresiva deserción del sistema educativo. Si bien cada docente puede encontrar soluciones individuales fuera de la escuela, esas salidas no resuelven -sino que agravan- la situación del sistema en su conjunto”, alertó Hutt.

“En este sentido, el deterioro salarial no puede ser comprendido únicamente como una variable económica, sino como un factor que impacta directamente en el funcionamiento del sistema educativo”, agregó.

“La escuela pública cumple un rol central en la organización social: no solo en la transmisión de conocimientos, sino también en la contención social, el acompañamiento de las trayectorias educativas y la garantía de derechos básicos en contextos de creciente vulnerabilidad. Por ello, el análisis que aquí se presenta debe leerse en una doble dimensión: como una medición objetiva del poder adquisitivo del salario docente y como un indicador del estado general del sistema educativo. La pérdida sostenida de ingresos no solo afecta a los trabajadores de la educación, sino que compromete las condiciones de reproducción social y el acceso igualitario al conocimiento”, enfatizó.

Datos duros

En julio de 2023 el salario inicial representaba el 70% de la canasta básica total, mientras que en la actualidad cubre el 52,3%. Y es más, si se cuentan solo los montos en blanco, se reduce al 43%.

En términos nominales, el salario inicial pasó de 230.171 pesos a 750.000 pesos durante el período analizado. Sin embargo, la Canasta Básica Total escaló de 390.456 pesos a 1.434.464 pesos, ampliando de manera constante la brecha entre ingresos y costo de vida.

La pérdida real contra el IPC del Indec es de aproximadamente 34% respecto a julio de 2023: el salario nominal subió un 331%, pero la inflación acumuló un 590%.

El período diciembre 2023-marzo 2024 fue el de mayor deterioro, coincidente con la devaluación del tipo de cambio oficial y el traslado a precios.

La conclusión del informe indica que para recuperar el nivel de julio de 2023 el salario debería ser de aproximadamente 1.138.122 pesos. (APFDigital)