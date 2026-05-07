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Sociedad PARITARIAS

El gobierno provincial propuso un aumento del 3,5 por ciento a los gremios estatales y la paritaria pasó a cuarto interm

El gobierno provincial formalizó una propuesta de actualización salarial del 3,5 por ciento sobre la suma remunerativa para el sector público a partir de los haberes de mayo.

7 May, 2026, 19:02 PM

La oferta presentada por el Ejecutivo contempló una actualización salarial del 3,5 por ciento sobre las sumas remunerativas a partir de los haberes de mayo. El porcentaje ofrecido supera el número del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado oficialmente. Además la oferta mantiene la suma fija acordada en la paritaria de febrero.

 

En materia de Asignaciones Familiares, se establece una adecuación de los tramos de liquidación en la misma proporción del incremento salarial.

 

Los gremios solicitaron al Ejecutivo mejorar la propuesta y pidieron pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes 12 mayo a las 14 horas.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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