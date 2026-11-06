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Sociedad VISITA PAPAL

El Papa León XIV ya está en Uruguay: sus mensajes de paz

El Pontífice comenzó una agenda de actividades religiosas y protocolares que se extenderá hasta el domingo. Durante el vuelo envió mensajes de paz y unidad a distintos países.

6 Nov, 2026, 18:55 PM
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El papa León XIV comenzó este viernes su sexto viaje apostólico internacional con una visita a Uruguay, donde permanecerá hasta el domingo 8 de noviembre. Tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, el Sumo Pontífice inició una agenda que incluyó encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros de la Iglesia católica.

 

El avión procedente de Roma aterrizó a las 16:19, hora local, en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco, General Cesáreo L. Berisso. Allí, el Pontífice fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, junto con autoridades civiles y religiosas que participaron del recibimiento oficial.

 

Según informó Vatican News, la visita representó el regreso de León XIV a Sudamérica, una región por la que había expresado un especial afecto durante los días previos al viaje.

 

Los mensajes de León XIV durante el vuelo hacia Sudamérica

 

Durante el trayecto desde Roma hacia Montevideo, León XIV envió telegramas a los jefes de Estado de diferentes países cuyos territorios sobrevoló, una práctica habitual en los viajes apostólicos.

 

En uno de los mensajes, dirigido a Francia, el Pontífice expresó su deseo de que el país pudiera disfrutar de las bendiciones de Dios, especialmente de "la paz y la concordia".

 

También envió un saludo a Argelia, donde deseó "bendiciones de paz y prosperidad", mientras que para Mauritania pidió al Todopoderoso que concediera a la nación sus dones de "unidad y concordia".

 

Un llamado a la unidad y la paz entre las naciones

 

El Papa también hizo llegar sus buenos deseos a Senegal. "Que el Altísimo conceda a Senegal su protección divina", expresó en el telegrama enviado a las autoridades de ese país africano.

 

En el caso de Brasil, el Pontífice invocó sobre la nación "los dones de unidad y paz de Dios Todopoderoso", en un mensaje que acompañó su recorrido hacia el continente sudamericano.

 

Los telegramas reflejaron uno de los ejes habituales de los mensajes de León XIV: la importancia de la convivencia pacífica, la unidad entre los pueblos y el diálogo internacional.

 

Una gira apostólica que continuará por Argentina y Perú

 

La visita a Uruguay constituye la primera etapa del recorrido sudamericano del papa León XIV, que continuará posteriormente por Argentina y Perú.

 

El viaje adquirió una relevancia especial para la Iglesia católica de la región, debido al vínculo del Pontífice con Sudamérica y a la expectativa generada por su presencia.

 

Durante su estadía en territorio uruguayo, prevista hasta el domingo 8 de noviembre, el Papa desarrollará actividades religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad, antes de continuar con las siguientes etapas de su gira.

 

Fuente: elonce-Vaticannews

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