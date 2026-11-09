Se incendió una parrilla ubicada a la vera de ruta 12

Bomberos Voluntarios de Ceibas reciben un aviso a la hora 01:23, por un incendio en un comercio tipo parrilla, ubicado sobre la Autovía Nacional N.º 12, a la altura del km 119 aproximadamente, sentido Buenos Aires – Entre Ríos.

De manera inmediata, salen hacia el lugar los móviles N.º 24 y N.º 25 (Unidad Cisterna), junto a una unidad de apoyo, debido a que había un camión estacionado frente al comercio que se encontraba en riesgo por la proximidad del fuego.

Al arribar, la dotación se encuentra con un incendio generalizado, que había consumido prácticamente la totalidad del establecimiento, con riesgo de propagación hacia otro sector y de afectar, por radiación térmica, a un camión que se encontraba estacionado frente a la parrilla, sin ocupantes.

Se procedió inicialmente a contener el avance del fuego y realizar tareas de enfriamiento sobre el camión, evitando que fuera alcanzado por las llamas.

Posteriormente, se llevaron adelante intensas tareas de extinción, remoción y enfriamiento en los sectores superior e inferior de la estructura, ya que el fuego se encontraba desarrollado en ambos niveles.

Como consecuencia de las altas temperaturas, se produjo el derrumbe de parte de las paredes del sector este y la caída de aproximadamente el 90 % del techo del establecimiento.

Al no encontrarse ninguna persona responsable en el lugar, fue necesario forzar una puerta del frente del comercio para poder ingresar y completar las tareas de extinción y enfriamiento.

Los trabajos demandaron aproximadamente 3 horas y media, contando con la colaboración de Policía Caminera Brazo Largo, Policía de Ceibas y personal de Seguridad Vial de Autovía.

Durante el operativo, y hasta lograr controlar el fuego, se realizó un corte total del tránsito en sentido sur-norte. Posteriormente, se implementó una reducción de calzada hasta la finalización de las tareas.

En el lugar trabajaron:

- Policía Caminera Brazo Largo.

- Policía de Ceibas, por jurisdicción.

- Personal de Seguridad Vial de Autovía.

- Dos unidades de Bomberos Voluntarios de Ceibas – Entre Ríos.

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