Casi 300 celulares de contrabando fueron secuestrados en un puesto de control vial

En el marco de los operativos de control permanentes que se llevan adelante en rutas entrerrianas, la Policía de Entre Ríos secuestró 290 teléfonos celulares, en el puesto de control vial Paso Cerrito, ubicado sobre Ruta Nacional 14 José Gervasio Artigas.

El secuestro de estos elementos fue realizado en el marco de la autorización del juzgado Federal de Concordia a cargo de la doctora Ramponi; Secretaría Penal a cargo del doctor Bergdolt Alan y la Fiscalía Federal a cargo del doctor Bernhardt Francisco, quienes permitieron iniciar un procedimiento amparado en el Art. 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) ante la sospecha razonable constatada en el operativo público de prevención y el posible ocultamiento de elementos constitutivos de un posible delito.

Durante la requisa del vehículo marca Hyundai modelo Santa Fe con patente brasilera, en el que se movilizaban un hombre y una mujer, se encontraron elementos ocultos en distintas partes de la carrocería. Se trata de un total de 290 celulares nuevos de diferentes marcas y modelos, que constituyen un valor estimado de 65.000.000 millones de pesos.

En el marco de este procedimiento la Justicia Federal de Concordia, también dispuso el Secuestro del Vehículo, celulares personales y la correcta identificación de las personas que circulaban en el auto, las cuales quedaron supeditadas al avance de la causa judicial.

Prensa Gobierno ER

Temas POLICIALES