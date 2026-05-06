La paritaria estatal fue reprogramada para este jueves

La Secretaría de Trabajo informa que, por motivos de agenda, la audiencia paritaria con los gremios estatales prevista para este miércoles fue reprogramada para este jueves 7 de mayo, a las 12.30 horas, en la sede de dicho organismo.

La audiencia, que estaba prevista con los gremios estatales Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se llevará a cabo en el nuevo día y horario establecidos.

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