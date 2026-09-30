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Sociedad PARO DOCENTE

Según el CGE, 8 de cada 10 docentes concurrieron a las aulas

El sistema de medición oficial del Consejo General de Educación constató que 8 de cada 10 docentes desempeñaron sus tareas habituales, asegurando el normal desarrollo de las trayectorias escolares en la provincia.

30 Sep, 2026, 14:28 PM
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El monitoreo digital, que procesa datos de los establecimientos ubicados en los 17 departamentos, arrojó estabilidad en la dinámica escolar, repitiendo el porcentaje de presencialidad en torno a la última medida de fuerza desarrollada por los gremios docentes en el mes de agosto.

 

La decisión de la gran mayoría del personal educativo de presentarse a trabajar pone de manifiesto la voluntad colectiva de proteger el calendario escolar frente a las medidas de fuerza sindicales.

 

Desde la conducción del CGE se extendió un reconocimiento especial a las y los directivos y docentes que garantizaron la apertura de las escuelas, asumiendo la responsabilidad pedagógica que demanda el alumnado.

 

Las autoridades gubernamentales resaltaron la postura de madres, padres y tutores, quienes sostuvieron la rutina escolar enviando a las y los estudiantes a las aulas, reafirmando el valor social de la presencialidad y el resguardo de la educación pública.

 

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